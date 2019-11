Goran T. iz sela Livadice kod Velike Plane upao je u srednju školu sa puškom.

Nasumice je ušao je u jedno od odjeljenja, a djevojčica je pozvala razrednog starešinu Slavoljuba Stojadinovića.

Profesor heroj: Slavoljub Stojadinović / foto: Facebook

Uslijedilo je rvanje sa razrednim, koji je uspio da ga savlada. U pokušaju da se odbrani od profesora Goran je i zapucao i samo ludom srećom niko nije povrijeđen.

Na društvenim mrežama nakon pucnjave pojavila se fotografija za koju se pretpostavlja da je nastala u ovoj srednjoj školi u Velikoj Plani.

Prve informacije ukazuju da je u pitanju psihički poremećena osoba koja je htela da napravi talačku situaciju u školi, ali je srećom osujećen u namjeri.

A SCHOOL SHOOTING JUST HAPPENED AT MY SCHOOL JESUS FUCKING CHRIST pic.twitter.com/wPhW1lbeMs

— Squidward (MAIN LOCKED) (@Squidwardv2) November 22, 2019