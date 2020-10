Kantonalni sud Tuzla osudio je Almira (34) i Šeherzadu (37) Ahmetović iz Tuzle zbog krivičnog djela trgovina ljudima i izrekao im kazne zatvora u trajanju od po 10 godina.

Ovaj bračni par je optužen da su u periodu od januara 2017. do marta 2018. godine četvoro djece, u životnoj dobi od 7 do 11 godina, koji su s njima živjeli u porodičnoj zajednici u mjestu Mihatovići pored Tuzle, prisiljavali na prosjačenje kako bi sebi pribavili korist tako što su im djeca predavala sav isprošeni novac koji se po jednom djetetu kretao od 20 do 150 KM dnevno.

Pri tome su koristili njihovu nedovoljnu psihičku razvijenost i bespomoćan položaj u kojem su se nalazili.

U optužnici je navedeno da su djecu budili rano ujutru i bez obzira na vremenske prilike, vanjsku temperaturu i godišnje doba ih prevozili automobilom na lokacije u Tuzli, Gradačcu, Srebreniku i Orašju.

Tu su ih stalno nadzirali, tjerali da prosjače od jutra do kasnih večernjih sati, prijetili im da će ih tuči ili ih je Almir i tukao ukoliko ne donesu dovoljan dnevni iznos novca.

Zabranjivali su im da troše novac na hranu i za svoje potrebe, te su djeca, nerijetko, na niskim temperaturama na udaljenim lokacijama spavala na otvorenom ili su se pješice morali vraćati da bi im predali novac, piše SrpskaInfo.

Pročitajte i:

U Srpskoj zaražene još 142 osobe

Mladoženja ubio mladu na vjenčanju

Beograd noću: Djevojka se opustila uz časicu više pa odlučila da skine gornji dio

Vic dana: Perice, koga više slušaš, mamu ili tatu?

Pogledajte snimak hapšenja repera Raste: Pao dok je bio sa sinom Sinana Sakića

Evo zašto Komšić nije došao na sastanak, upitan i put u Brisel

Ovih 5 proizvođača guma valja zaobilaziti u širokom luku

Haos u Atini: Hiljade ljudi na ulicama, bačen suzavac

Ukrali bika, utroba pronađena kilometar dalje

Pogledajte kako izgleda Opel Omega nakon udesa pri 208 km/h

FBiH: Koronom zaraženo još 222 ljudi, umrlo pet osoba

Marija ubijena u golfu, iza nje ostala beba i odrasla kćerka

Saobraćajna nesreća u Banjaluci, sudar tri automobila

Masovna tuča u Banjaluci, dvoje uhapšeno

Djed vozio unuka na biciklu, pa pao i poginuo

Nadal: Organizatori rade za Đokovića