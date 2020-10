Tijela troje mladih pronađena u kanalu: Poznato šta je prethodilo nesreći

Srednjoškolke M. V. (17) iz Vrbasa i B. P. (17) iz Lovćenca i Danilo Dabanović (22), koji su poginuli nakon stravične saobraćajne nesreće u noći između subote i nedjelje, proveli su veče pred tragediju zajedno u jednom od obližnjih naselja.

Djevojka iz Vrbasa trebalo je da ostane u Lovćencu, da spava kod drugarice.

Vijest o pogibiji maloljetnih djevojaka i mladića starog samo 22 godine potresla je Srbiju i u nedjelju ujutru, kada su u kanalu kod mosta u koji su udarili „BMW“, kojim je upravljao Dabanović, pronađena dva beživotna tijela, a treće u kolima, u Lovćencu i Vrbasu je zavladao muk, a porodice, rodbina prijatelji, ostali su nijemi od bola.

Tijela iz kanala i automobila koji je bio u potpunosti smrskan morali su da izvlače vatrogasci.

U opštini kažu da je most preko kanala trebao da bude završen još prije dvije godine, međutim, ostao je nedovršen do danas. Upravo kod mosta se nalazi oštra krivina zbog čega je neophodno tu dionicu proći izuzetno pažljivo i prikočiti.

Prema informacijama, koje su odmah bile dostupne, troje mladih je bilo na druženju u subotu uveče, a po povratku u Lovćenac su se u „BMW“ vozili Ulicom 13. jula koja vodi prema Željezničkoj stanici. Međutim, automobil se zakucao u betonski most, koji apsolutno nije obezbjeđen i obilježen, a od siline udara došlo je do prevrtanja automobila koji je završio u kanalu.

Poginule djevojčice i mladić su pronađeni tek u nedjelju ujutru.

– Niko od nas juče ništa nije znao. Ni gdje su bili, ni šta se i kako desilo. Uglavnom smo mislili da su drugaricu iz Vrbasa vozili na stanicu, međutim, sada smo čuli da nije tako bilo, već da je djevojčica iz Vrbasa trebala da ostane u Lovćencu kod drugarice i da kod nje prespava. Velika tuga je u svim kućama, ogromnu bol osjećamo i saosjećamo sa roditeljima – priča mještanin Lovćenca.

Prema njegovim riječima djevojčica iz Lovćenca je jedinica.

– Ostali su bez svoje jedine mezimice. Bože, koliko su je željeli i voljeli. Kako će to da prežive zaista ne znam – priča kroz suze čovjek.- Nikome neću da pridikujem, ali ko god je ovaj most ovdje napravio tako kako ga je napravio bi trebao da nam objasni čemu on služi i zašto je tako postavljen. Potpuno je neobezbjeđen. To nas ljuti, a mladi nisu krivi.

B. P. i Danilo Dabanović biće sahranjeni u utorak u Lovćencu, a B. P. u Vrbasu. U opštini Mali Iđoš, kojoj pripada Lovćenac, u utorak 20. oktobra biće Dan žalosti.