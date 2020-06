Tijani Ajfon prijeti 15 godina robije: Starletu terete za organizovanje prostitucije i kokainske orgije

Ukoliko se pred Sudom BiH dokaže da je Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, skrivila krivična djela koja joj se za sada stavljaju na teret – organizovanje prostitucije i krijumčarenje ljudi – mogla bi da završi na robiji dugoj i do 15 godina!

Tijanu Makismović policija i tužilaštvo terete da je ona bila jedan od organizatora orgija i kokainske žurke u Bijeljini i da je njen "posao" bio dovođenje djevojaka u pomenutu vikednicu.

Strogim odredbama krivičnog zakonika BiH za ta krivična djela predviđene su višegodišnje kazne zatvora, piše Blic.

Ko vrbuje, preveze, sakrije, pruži zaštitu ili na drugi način omogući boravak krijumčarenih lica u BiH kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina, međutim ko to učini u sastavu organizovane grupe ili grupe za organizovani kriminal, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do 15 godina!

Uz to, u Krivičnom zakoniku se navodi da ko upotrebom sile ili pretnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom ovlašćenja ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi privolio lice koje ima kontrolu nad drugim licem, vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorišćavanja tog lica u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljanin, kazniće se kaznom zatvora od najmanje pet godina.

Tijana Maksimović se nalazi u pritvoru u Doboju, a njen advokat Miloš Stevanović ispričao je za tamošnje medije da je s njom u kontaktu i da je ona zadovoljna uslovima.

"S njom sam u kontaktu, zadovoljna je uslovima. Danas mi je rekla da je tretman jako korektan i da je policija bila jako korektna i u Bijeljini i u Sarajevu. Mi ćemo pokušati što prije da je prebacimo u Bijeljinu, kako bi bila bliža svojoj porodici, a naravno radićemo na tome da ona bude što prije puštena iz pritvora", rekao je Stevanović za Avaz.

Kako ističe, u njihovoj advokatskoj kancelariji smatraju da se ovom slučaju Tijane Ajfon dala prevelika pažnja.

"Riječ je o jednoj običnoj zabavi na kojoj je bilo više ljudi. Mislimo da to nije ravnomerno prikazano", rekao je advokat.

Podsetimo, u akciji "Kristal" uhapšeni su Milisav Tomić i Aleksandar Gajić, obojica iz Bijeljine, Pavle Stević i Srđan Mićić, obojica iz Brčkog, Željko Simić i Savo Simić, obojica iz Ugljevika, Radan Dotlić, Siniša Perić, Radoslav Simić, Danijel Perić, Zlatan Ćuk, Vladan Kakuća i Željko Vujić, svi iz Bijeljine, Adi Bajgorić iz Slovenije, Elvis Hodžić iz Lukavca i Tijana Maksimović zvana Tijana Ajfon iz Rume.