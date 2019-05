Teslić: Zapalio se autobus, nema povrijeđenih

Autobus koji je prevozio đake i stanovnike očauškog kraja se zapalio. Na svu sreću povrijeđenih nije bilo. Sve se odigralo u ranim jutarnjim satima na relaciji Očauš-Teslić.



Putnici i vozač autobusa primjetili su dim. Đaci kažu dimilo se i ranije, ali jutros je i planulo. Ipak, vozač je zaustavio autobus i rekao putnicima da izađu. Potom je buknuo požar.

"Vozač je pokušao da reaguje tako što je koristio protivpožarni aparat, ali to nije bilo dovoljno pošto je požar već bio zahvatio autobus. Potom smo pozvali vatrogasce, oni su stigli i ugasili požar. Mi smo se kasnije prebacili do škole drugim autobusom, nije bilo povrijeđenih. Nama nije bilo neobično, dim koji smo vidjeli, navikli smo i do tada da se dešava, ali nismo misli da će se zapaliti", rekla je Jovana Gavrić, učenica.

Sve to iz svog dvorišta posmatrala je i Marija Kitanović iz Gornje Vrućice. Autobus je stao na putu pored njene kuće. Kaže da je u šoku. Stigli su vatrogasci i policija, a saobraćaj se odvijao jednom trakom.

"Đaci su uspjeli izaći, meni je drago što su izašli. Hvala Bogu nikome nije ništa bilo. Krndije podvaljuju šoferima, i eto ti šta ću ti reći", istakla je Marija Kitanović.

Pored izgorjelog autobusa zatekli smo i vozača. Pred kameru nije htio. I njega je sve to iznenadilo. Drago mu je što je reagovao na vrijeme. Kaže da je u autobusu bilo oko 50-ak putnika i da se sve brzo desilo.

Autobus koji se zapalio u Gornjoj Vrućici u vlasništvu je DOO Tempoturist iz Teslića. Kontaktirali smo vlasnika, ali o svemu ovome pred kamerom ne želi govoriti.

U telefonskom razgovoru vlasnik Tempoturista Perica Kuzmanović pojašnjava da je do kvara došlo, najvjerovatnije, u toku vožnje. Šta je tačno prouzrokovalo požar, kaže, pokazaće istraga. U međuvremenu, putnici ogorčeni. Svima je jasno, kažu, da su autobusi u lošem stanju. Ipak, prinuđeni su da ih koriste.

"Zabrinulo me, kako me neće zabrinuti. Djeca svaki dan ide u školu sa takvim prevozom. To stvarno nije uredu da takvi autobusi prevoze djecu", rekla je Radojka Stanković, putnica.

Đaci se nadaju da je ovo bila posljednja opomena. Autobuske karte, kažu, uredno plaćaju, a nisu ni jeftine. Zbog svega toga, poručuju, da je krajnje vrijeme da zauzvrat i oni dobiju kvalitetniji, a prije svega, bezbjedniji prevoz.