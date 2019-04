Teslić: Napad na Dragana Bogdanića

Napao me je Ilija Pavlović, a prijetio je i da će me likvidirati - tako priču počinje Dragan Bogdanić koji je danas, oko podne, napadnut u u blizini teslićkog Doma zdravlja.



"Ilija Pavlović je izašao iz vozila, odnosno počeo je odmah da me vrijeđa pri otvaranju prozora. Udario me, od udarca sam pao. Naočare su odletjele negdje nisam ih uspio ni naći. Kratko sam bio onesviješten, ustao. On je nastavio sa prijetnjom da će on mene bukvalno fizički likvidirati", istakao je Dragan Bogdanić, predsjednik OO SNSD Teslić.

Bogdaniću je ukazana prva pomoć u teslićkom Domu zdravlja, nakon čega je na detaljne pretrage poslat u dobojsku bolnicu. Slučaj je prijavio policiji, a policiji se, navodno, sam prijavio Pavlović koji je napao Bogdanića. Nakon bolničkog pregleda bivši ministar zdravlja, aktuelni poslanik SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH i predsjednik Opštinskog odbora te stranke u Tesliću, dao je izjavu u dobojskom Tužilaštvu. Kaže da nije prvi put da mu je prijećeno i da je siguran da je u pozadini svega - politika.

"To su ljudi koji su za novac spremni sve uraditi i neko je nekoga usmjerio prema meni. Mislim da sam bio praćen jer su bili dvojica. Ja sam javio gdje ću biti, moje mjesto i taj prostor se znalo", istakao je Bogdanić.

U Tesliću svi pričaju o tome. Osuđuju napad na Bogdanića.

"Užasno, to je užasno, to je loša poruka. Gdje se mogu ljudi tući i napadati ljude. Strašno, bez obzira koja je politička stranka, ali kao čovjek napasti čovjeka, užasno".



"Nevjerujem da toga ima u Tesliću. Bogdanić nije nikom stao na rep, stvarno dobar čovjek".



"Čuo sam, to je za očekivati".



"Mislim da je to ružno stvarno i da to nije trebalo da se desi. Bez obzira ko je. Nije on to zaslužio", istakli su građani Teslića.

Napad na Bogdanića osuđuju i u lokalnom SNSD-u. Smatraju da je ovo, prije svega, politički obračun. Kažu više niko nije siguran.

"Nažalost ispostavilo se da smo bili upravu kada smo upozoravali da je bezbjednosna situacija na području opštine ugrožena nakon nedavnih dešavanja vezanih za referendum i sprovođenje referenduma u Tesliću", naglasio je Mišo Stojanović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u SO Teslić.

Zbog napada na prvog čovjeka teslićkog SNSD, opštinski odbor te stranke zakazao je za večeras hitan sastanak Izvršnog komiteta i Predsjedništva.