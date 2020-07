Terzić dao izjavu po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo

Direktor firme Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić potvrdio je da je danas u prostorijama Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) u Istočnom Sarajevu dao izjavu po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo, ali nije želio da precizira u kojem svojstvu.

"Došao sam kako bih sa zvaničnim institucijama razgovarao na temu krivične prijave koju su iz "Agrokomerca" podnijeli protiv mene. Alešević i ostali me povlače po blatu i konačno sam došao tu, a nemam pojma u vezi čega. Dao sam izjavu i to je to", rekao je Terzić nakon boravka u prostorijama Sipe.

Na pitanje novinara da li je samoinicijativno došao u Sipu ili je dobio poziv od ove agencije, Terzić je rekao da je pozvan.

Mediji su ranije objavili da je Terzić pozvan u Sipu zbog njegove uloge prilikom obavljanja funkcije direktora GP "Put" Sarajevo.

Prema navodima medija, Kantonalno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv sedam fizičkih i tri pravna subjekta, a Terzić daje izjavu zbog prijave biznismena Nermina Aleševića.

Alešević je ranije prijavio Terzića i druge osobe Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona zbog navoda da su uzurpirali dio njegove kompanije tako što su pribavili "ZK izvadak" jednog dijela hale i na osnovu toga dobili kredit Bobar banke.