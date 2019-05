Tegeltija: Ne postoje dokazi o mojoj umiješanosti u koruptivne radnje

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Milan Tegeltija istakao je u intervjuu za N1 da je žrtva medijske konstrukcije i da ne postoje dokazi, o kako se navodi, njegovoj umiješanosti u koruptivne radnje.

Tegletija je za N1 objasnio kako je ugovoren sastanak u kafani.

"Ja sam jasno rekao da mi se gospodin Pandža obratio preko našeg zajedničkog prijatelja, odnosno mog kuma, gospodina Vladimira Jerušića – tu nema ništa sporno, ništa nisam sakrio, to je istina. To je način na koji se ljudi obraćaju drugim ljudima kad žele s nekim stupiti u kontakt. Nađu nekog koga poznaju i pitaju možemo li popiti kafu", kazao je Tegeltija.

Na pitanje novinara koji su kriterijumi da sa nekim u kafani govori u procesima u postupku, Tegletija je odgovorio:

"Kriterijum je sljedeći – ja, kad mi se obrati moj kum, smatram da je to pouzdana osoba. Ovdje je u pitanju bio inspektor SIPA, nemojte to zaboraviti. Inspektor SIPA je čovjek koji tu radi. Moj kum je radio nekad u policiji, bili su kolege, poznaju se, na neki način bili i kolege u poslu i meni je bilo potpuno prirodno da s njim popijem kafu. Ako je moj grijeh što idem u kafanu – grešan sam, priznajem."

On je istakao da se u cijelom slučaju radi o konstrukciji koja je napravljena “od portala Žurnal i kasnije popraćena ostalim medijima”.

"Ja o tom predmetu nisam razgovarao s čovjekom o suštini. Meni je čovjek u razgovoru rekao, kao što mi je reklo 100, 200, 300 ljudi, kao što mi ljudi na ulici kažu, ima ih zaista milion – priđu za sto pa sjednu sa mnom. Isto im kažem, obratite mi se, dajte mi broj predmeta pa ćemo vidjeti o čemu se radi, uputićemo to gdje je potrebno. To je normalna praksa! Šta to treba drugo da radi predsjednik Saveta? Da bježi od ljudi, govorim – nemojte mi to pričati, ne interesuje me ništa? Pa to su smiješne stvari. Ja o predmetu nisam pričao, niti sam govorio bilo kome da ću na predmet da utičem. Ja sam se ovdje bavio sistemom", nalgasio je Tegeltija.

Tegletija je istakao da sporni snimak koji se navodi kao dokaz o njegovoj navodnoj umiješanosti u korpuciju zapravo isječen.

"Kad govorite o novcu, ne govorite o meni. Da analiziramo taj snimak – prije svega, taj snimak koji je objavljen na portalu Žurnal.info je moj najveći argument. Prije svega, on je isječen. On ne pokazuje cijelu sliku tog događaja. Šta se na njemu vidi? Tri etape. Prva etapa je u kojem su inspektor Pandža i Nermin Alešević zajedno, mene tu nema. Druga etapa je kada ja sjedim s njima u društvu i treća etapa je ponovo etapa kad mene nema. Šta se vidi na tom snimku – na tom snimku se postavlja pitanje postoji li moja krivična odgovornost, disciplinska i moralna. Na snimku se prvo vidi da kaže on: “Sud je trenutno zatvoren, čovjek sad došao iz Sarajeva” – zašto sam ja s čovjekom u kafani uopšte – mi smo trebali biti u Sudu, Sud je trenutno zatvoren. Čovjek je došao iz Kladuše u Sarajevo, da se ne bi vratio kući, ja s njim razgovaram tamo gdje mogu – kaže Tegeltija."

Tegeltija je dalje naveo šta se ne vidi na snimku.

"Na samom početku razgovora između mene i gospodina Aleševića – to mora biti zabilježno na tom snimku, gospodin Alešević meni počne da govori o nekakvim ljubavnim odnosima između određenih sudija i tužilaca u kantonu, ne mogu se sjetiti ko s kim. Postoji moja decidna rečenica koja glasi sljedeće: “Nermine, to ne želim da slušam, nemoj o tome da mi pričaš.” Sljedeća, nakon što mi je gospodin Alešević izložio svoj problem, prva rečenica koju sam mu rekao, a koja nije snimljena je: “Nermine, šta ti sad očekuješ ovdje od mene?” On kaže: “Pa, predsjedniče, da mi nešto pomognete. Ja kažem: “Nermine, ja ti ovdje ništa ne mogu pomoći.” I to je zabilježeno, a nije objavljeno."

Predsjednik VSTS je istakao da jedva čeka da ga pozovu u Tužilaštvo BiH na razgovor.

"Ja jedva čekam da me pozovu, odmah da vam kažem. Pošto je ta konstrukcija o mojoj korupciji propala – shvatili su oni koji su to kreirali, pokušavaju se isprovocirati moja moralna i disciplinska odgovornost, na osnovu toga da sam vršio neprimjereni uticaj na predmet ili neprimjereni kontakt sa strankom. Ja nisam sudija, ja nisam sudija u operativnom statusu sudije koji sudi taj predmet. Gospodin Alešević ni druga stranka u postupku nisu moje stranke u postupku. Ja sam predsjednik Savjeta, ali ja se kao predsednik brinem o tome da institucije sistema funkcionišu efikasno, prema tome moj kontakt u pogledu efikasnosti sistema je sasvim dozvoljen, s bilo kim i bilo kada i u bilo kojoj situaciji. Sve što u privatnom životu čujem, a što se odnosi na moj posao, ja upućujem da se to institucionalizuje i to je jedino ispravno", ističe Tegeltija.