Tatjana platila baštovanu da joj ubije muža, on potrošio novac i prijavio je

Tatjana B. (48) koja je završila iza rešetaka zbog sumnje da je pokušala da sa 1.600 evra podmiti baštovana Z. K. (33) da ubije njenog supruga Zorana B. (49), ostaće još 30 dana u pritvoru po odluci sudije Višeg suda u Subotici.

Tatjana B. iz Sente uhapšena je prije mjesec dana i od tada se nalazi u pritovru, a sumnjiči se da je izvršila krivično djelo podstrekivanje na teško ubistvo.

Kako Novosti pišu, pozivajući se na svoje izvore, u međuvremenu su ljekari u specijalizovanoj ustanovi ispitivali njeno psihičko zdravlje.

U Centralnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu urađeno je psihijatrijsko-psihološko vještačenje ličnosti te žene. Taj nalaz sada čeka Više javno tužilaštvo u Subotici, koje vodi istragu u ovom slučaju i od rezultata tog ispitivanja zavisiće i dalji koraci prema osumnjičenoj – saznaje ovaj list od izvora upućenih u slučaj.

Tatjana je uhapšena prije mjesec dana zbog sumnje da je od maja ove godine pa sve do 15. avgusta više puta tražila od Z. K. iz Sente da ubije njenog supruga Zorana B. Kako se ispostavilo, Z. K. je poznanik ove porodice, jer je kod njih povremeno radio kao baštovan.

Nakon hapšenja, osumnjičena je saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Subotici, gdje je negirala krivično djelo, a pritvor joj je određen zbog bojazni da može da dovrši krivično djelo, da utiče na svjedoke i zbog uznemirivanja javnosti.

Tužilaštvo je, kao svjedoka, saslušalo i njenog muža Zorana B. kao i još pet svjedoka. Zasad nije moguće doznati da li i Zoran B. optužuje suprugu za pokušaj ubistva, ali je izvjesno da je na dan kada je ona privedena u tužilaštvo došao i on, spreman da da iskaz.

Ovaj, po svemu sudeći, komplikovan slučaj, još zamršenijim čini i to što nije sasvim jasan motiv zbog kojeg bi Tatjana B. odlučila da ubije muža.

Baštovan potrošio novac, pa ja prijavio policiji

Kako je Blic ranije pisao, jedan od mogućih motiva moglo bi biti koristoljublje, ali to još uvijek nije definitivno utvrđeno. Prema riječima našeg izvora bliskog istrazi, Tatjana je po hapšenju prvo tvrdila da je ucijenjena i da je sve namještaljka, ali postoje dokazi koji su je demantovali.

– Potencijalni ubica je čovjek nadničar, pomoćni radnik koji je došao da pokosi travu i nakon što je to učinio ona ga je pitala da li bi ubio njenog muža ako bi mu dala novac za to, što je i učinila. On je dobio novac, ali je rok koji je predvidela za ostvarenje plana prošao. Tražio je još para, a ona ga je pritiskala da učini dogovoreno. Tada je potencijalni ubica prijavio – kazao je ranije izvor.

Nezvanično se može čuti i da je čovjek koji je trebalo da ubije supruga Tatjane B. potrošio novac koji mu je ona dala.