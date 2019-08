Dva tamnoputa momka, francuska državljanina, brutalno su pretučena u Splitu. Prema riječima svjedoka, najprije ih je jurila grupa razularenih mladića, da bi ih potom sustigli i prebili "na mrtvo ime".

Tuči je svjedočila Splićanka koja je dala izjavu za hrvatske medije, ali je iz razumljivih razloga, željela da ostane anonimna.

"Suprug i ja smo sa djetetom došli na Zapadnu obalu da pogledamo vatromet, a neki naši momci u crnim majicama skočili su na dva mlađa stranca tamne boje kože i gađali ih flašama. Ljudi koji su bili na licu mjesta razbježali su se od straha, a i ta dva stranca su počela da trče. Za njima je trčala horda koja ih je sustigla. Uspjela sam telefonom da napravim jednu fotografiju, ali nisam mogla bolju od straha. Ne mogu da vam opišem, oni su ih udarali rukama, nogama, čime god su stigli.. Isprebijali su ih "na mrtvo ime". Nekoliko ljudi je zvalo policiju, ali niko njie uspio da ih dobije", rekla je za "Dalmaciju Danas" žena koja je svjedočila događajima.

Potom su sreli policijsku patrolu i obavijestili ih o incidentu koji se odigrao nekoliko trenutaka ranije.

"Ti momci nisu samo lakše povrijeđeni. Doslovno su isprebijani. Umrla sam od straha. Kad sam ja vidjela, kako momka koji je pao udaraju nogama... Dobro ga nisu ubili. Ni kasnije kad sam stigla kući nisam došla sebi. Dijete mi je bio užasnuto, pitalo me je: "Mama, šta se to događa". Bilo me strah i za sebe i za njega", ispričala je u dahu.

VIKALI DA SU MAJMUNI I TRČALI ZA NJIMA

Druga žena, takođe svjedok nemilih scena iz Splita, sjedila je na terasi restorana, kada je vidjela momka tamne boje kože kako trči sa društvom, a za njima trčalo je 10 izgrednika u crnim majicama. Dodala je za portal "Index.hr" da su ih nazivali majmunima, a potom ih gađali flašama.

U policiji su potvrdili da je u nedjelju oko 23 sata došlo do narušavanja javnog reda pošto je nekoliko, za sada nepoznatih muškaraca nasrnulo na strane državljane.

