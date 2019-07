Taksista u Dubrovniku varao turiste, vraćao im kusur u srpskim dinarima

Dubrovački taksist prošli je vikend opljačkao grupu turista koje je prevozio, piše Dubrovački dnevnik.

On je vožnju od luke Gruš do Bogišićevog parka naplatio 258 kuna. Ali, to nije najveći problem.

"Nažalost, to nije sve. Taksist im je rekao 258 kuna, a oni su njemu dali 400 kuna, jer nisu imali sitnije. Vozač im je kusur vratio u srpskim dinarima, što znači da ih je još i dodatno opljačkao, ali i doveo u neugodnu situaciju, jer su kasnije s tim novcima željeli platiti račun u restoranu Kamenice. Naime, 140 srpskih dinara malo je više od 8 kuna", priča vlasnica apartmana kod koje su gosti odsjeli.

O svemu je obaviještena policija.

"Došli su kod mene i napravili zapis. Ne znam hoće li uspjeti kako sankcionirati taksista", kaže žena.

Riječ je navodno o taksistu koji je u Dubrovniku poznat po problematičnom ponašanju.

"Žao mi je što sam ja savjetovala goste da uzmu taksi kada siđu s katamarana, umjesto da sam im rekla da idu Uberom. Barem bi im unaprijed pisalo koja je cijena", kaže žena.