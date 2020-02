Svjedok na suđenju Marku Šabiću: Optuženi pucao na ranjenog policajca dok je jaukao od bola

Optuženi Marko Šabić (44) iz Gornje Ravske kod Prijedora, nakon što je u svojoj kući teško ranio policajca Slađenka Tubina koji je kasnije preminuo, pucao je prema njemu dok je jaukao od bolova i dok su mu drugi pokušavali pomoći.

Ovo je u banjalučkom Okružnom sudu na suđenju Šabiću za ubistvo policajca Tubina i pokušaj ubistva oca Veselka kazao svjedok tužilaštva Ante Kutanjac. On se prisjetio da ga je kobnog dana, 21. aprila prošle godine Markova supruga Josipa pozvala i rekla da je optuženi nožem ubo oca.

"Odmah sam sa sinom Borisom otišao do njih i ispred kuće je sjedio Markov otac Veselko koji je bio krvav i njega su odveli u bolnicu. Marko je bio u kući. Ubrzo je stigao policajc Tubin i pitao šta je bilo i gdje Boki, odnosno Marko jer ga je tako zvao. Rekao nam je da će on s njim to srediti i ušao je u hodnik te pozvao 'Boki izađi, nemoj se z...'" kazao je Kutanjac i dodao da mu je Marko odgovorio da neće da izađe.

Svjedok, koji je zet optuženog, prisjetio se da je ubrzo nakon toga vidio cijev puške kroz odškrinuta vrata od toaleta, gdje bio optuženi, a zatim je uslijedio pucanj.

"Tubin se uhvatio za stomak i istrčao i rekao "Bježite ranjen sam, pobiće nas". Otrčao sam iza kuće, a on je krenuo za mnom i pao je i tad je ispalio dva hica prema kući. Pokušao je ustati i opet je pao, pa sam ga svukao ispod kuće ispod jedne obale da ga zaštitim, a on mi je rekao da bježim pa sam se sakrio malo dalje kod neke štale", kazao je Kutanjac i dodao da je optuženi Marko tada ispalio dva hica prema Tubinu, a on mu je uzvratio i onda je sve prestalo.

Naglasio je da optuženi nije mogao da vidi Tubina kada je drugi put pucao na njega, ali je mogao da čuje kako jauče i tako zaključi gdje se nalazi i u kom pravcu da puca.

"Kada se smirila pucnjava, odvukao sam Tubina do štale, a zatim malo dalje i pritekli su mi u pomoć Ivan Butković i Davor Šabić te smo mu dali prvu pomoć i zavijali ranu. Bio je svjestan i govorio "Samo vozite, vozite." Pitali smo ga da li smijemo koristiti policijski službeni auto na što je rekao samo da ga vozimo", rekao je Kutanjac.

Istakao je da je nakon toga Butković sjeo u službeno vozilo i povezao Tubina, ali je brzo stigla policija i hitna pa su ga preuzeli. Dodao je da je tom prilikom vidio da je došao policajac Jure Komjen i da je čuo da mu se Marko predao.

Republičko tužilaštvo tereti Marka Šabića da je zločin počinio 21. aprila u porodičnoj kući u Gornjoj Ravskoj kod Prijedora. Tog dana nakon svađe sa suprugom nožem je ubo oca Veselka dva puta u leđa. Neko je pozvao policiju, a Šabić je patrolu sačekao s lovačkom puškom i čim je policajac Tubin ušao u kuću i tražio da odbaci oružje on je na njega zapucao i pogodio ga u stomak. Šabić je poslije toga ubrzo uhapšen, a Tubin je odvezen u bolnicu i Prijedoru gdje je preminuo.

Alkohol i droga

Svjedok Ante Kutanjac je ispričao da se optuženi Marko Šabić nakon nesreće koju je 1999. godine doživio u Zagrebu u Hrvatskoj okrenuo alkoholu i drogi i da mu je on to rekao. Istakao je da je Šabić imao i psihičkih problema i da se više od 15 godina liječio na psihijatriji u Prijedoru. Kutanjac je potvrdio da je Šabić imao i problema s suprugom s kojom se svađao, ali da on ne zna detalje i da je s njim bio dobar.

