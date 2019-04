Svjedok: Juka naredio da se tijela ubijenih vojnika JNA sklone

U nastavku suđenja komandantu Specijalne jedinice MUP-a takozvane RBiH Draganu Vikiću i još trojici optuženih za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA 1992. godine u Sarajevu, svjedok "E" je rekao da je čuo da je Juka Prazina naredio Nerminu Uzunoviću zvanom Šok i Bakiru Hotiću da iz Miljacke izvade tijela ubijenih vojnika koja su bila bačena na Bentbaši.

Govoreći o ubistvu zarobljenih pripadnika JNA 22. aprila, ovaj bivši pripadnik Jukine jedinice naveo je da mu je predveče po povratku sa zadatka njegov saborac Kenan Spahić rekao da je privedeno osam rezervista JNA koji su zarobljeni na Dobrinji.

Sutra je, kako je rekao, od Spahića čuo da su ubijeni ispod Doma policije, ali mu nije rekao ko je to učinio.

"Čuo sam da su tijela bačena na Bentbaši, u Miljacku ispod restorana `Bazeni`. Stanovnici su se bunili zbog neprijatnog mirisa leševa, pa je Juka naredio Nerminu Uzunoviću zvanom Šok i Bakiru Hotiću da ih izvade iz Miljacke i sklone", ispričao je svjedok "E".

Podsjećajući ga na iskaz koji je dao u Tužilaštvu BiH 2015. godine, tužilac Vesna Ilić navela je da je tokom istrage svjedok rekao da je siguran da mu je Spahić rekao da je vidio kako su Hotić i Uzunović odvukli leševe u plavom kombiju, što je on danas demantovao.

Nakon predočenog iskaza datog Tužilaštvu BiH 2007. godine, u kojem je naveo da je u toku noći čuo da će zarobljeni vojnici biti strijeljani, svjedok je danas izjavio da se ne sjeća, ali da je moguće.

Svjedok je na početku ročišta potvrdio da je sa petnaestak pripadnika Jukine jedinice, među kojima su bili Kenan Spahić, Bakir Hotić i Senaid Čavčić zvani Rogatica, sa Alipašinog polja u aprilu 1992. godine prešao u Dom policije u kojem su već bili Vikićevi specijalci.

Objasnio je da su na Alipašinom polju imali akreditacije "Patriotske lige", a da su u Domu policije dobili akreditacije rezervnog sastava specijalne policije, koje su koristili do septembra kada su postali pripadnici takozvane Armije BiH.

"U Domu policije smo ostali 10 do 15 dana i za to vrijeme smo po Jukinoj naredbi išli u akcije na Vracama, u Vogošći, `Pretisu`, pretresali stanove i vršili hapšenja. Uhapšene i oružje koje smo prikupili obavezno smo predavali Juki, o čemu je on dalje odlučivao", rekao je svjedok.

Iste zadatke, kaže, obavljali su i kada su u maju prešli u obližnje obdanište jer zbog velikog priliva ljudi nisu mogli svi da se smjeste u Dom policije.

Tokom unakrsnog ispitivanja Vikićevog branioca, advokata Adne Dobojlić, svjedok je rekao da nikada nije vidio ni čuo da je Prazina dobio bilo kakvo zaduženje od Dragana Vikića, te da nikad nije čuo da je bilo koji pripadnik Vikićeve Specijalne jedinice na bilo koji način učestvovao u ovom događaju.

U predmetu "Veliki park", osim Vikića, optuženi su pomoćnik ministra unutrašnjih poslova tadašnje BiH Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovčić.

Vikić, Pušina, Uzunović i Čovčić, prema optužnici, bili su informisani o zarobljavanju osam pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja.

U optužnici je navedeno da su oni bili informisani o stavljanju pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura zarobljenih vojnika JNA koji su potom izvedeni u Veliki park blizu Doma policije u centru Sarajeva, gdje su ubijeni.

Tijela pripadnika JNA sklonjena su i odvezena, s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza, ali su pronađeni posmrtni ostaci dvojice ubijenih, dok se za tijelima ostalih još traga.

Suđenje će biti nastavljeno 11. aprila.