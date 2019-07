Svjedok gledao izvođenje vojnika JNA na strijeljanje

Na suđenju komandantu Specijalne jedinice MUP-a takozvane RBiH Draganu Vikiću i još trojici optuženih za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA 1992. godine u Sarajevu, zaštićeni svjedok "F" rekao je da je sa platoa Doma policije vidio da su vojnici JNA sa bijelim jastučnicama na glavi izašli iz podruma Doma i prošli kroz špalir specijalaca prema ulazu u park.

"Poredali su ih ispod podzida i strijeljali kao životinje. To nisam mogao da gledam, okrenuo sam glavu na drugu stranu i čuo rafalnu paljbu. Ne znam ko je pucao, nisam čuo ni komandu, a kada je završeno pogledao sam i vidio užas. To je bio masakr", ispričao je ovaj svjedok Tužilaštva.

On je dodao da je tom prilikom jedan policajac bio ranjen u potkoljenicu i da je obilno krvario, te da pretpostavlja da se sam ranio dok je pucao.

Na početku današnjeg suđenja, svjedok "F" je rekao da je kao pripadnik jedinice Juke Prazine, koja je brojala 50 ljudi, bio zadužen za održavanje voznog parka, navodeći da su, "kao i drugi", krali automobile, te izvlačili ih iz "TAS-a" u Vogošći za šta je Juka "od policije imao zeleno svjetlo".

"Juka je bio gospodar situacije. On se pitao i za najbanalnije stvari. On je određivao kome ćemo davati auta, gorivo i rezervne dijelove. To su bili Predsjedništvo, bolnice i naše baze koje smo imali u cijelom gradu. Ne sjećam se da li smo ih davali specijalnoj policiji", rekao je svjedok.

Nastavljajući svjedočenje, rekao je da su oružje zaplijenili u kasarnama u Halilovićima, "Viktor Bubnju" i "Maršalki".

On je potvrdio da su u Jukinu jedinicu, u približno istom periodu, pristupili optuženi Nermin Uzunović zvani Šok i Senaid Čavčić (Mladen Čovčić) zvani Rogatica. Glavna baza bila je u obdaništu na Điđikovcu, gdje je danas Ambasada Francuske, u kojoj je boravio Juka Prazina.

"U aprilu 1992. u bazi sam čuo da su u Dom policije dovezeni neki vojnici. Kod Juke je došao Davor Matić Mišo i rekao mu da su na Dobrinji zarobili osam vojnika kojim je sa transportera spala gusjenica. Sa svojim prijateljem Esom Zvizdićem otišao sam do Doma da vidim šta se dešava", rekao je svjedok.

Nastavljajući svjedočenje, rekao je da je sa platoa, kroz otvorena vrata, u holu vidio zarobljene vojnike koji, kako je rekao, nisu izgledali zabrinuto jer su vjerovatno mislili da će biti razmijenjeni.

"Vojnici su odvedeni u podrum i sve je bilo mirno do momenta kada se pojavila ključna osoba, načelnik Centra javne bezbjednosti Sarajevo, a kasnije ministar unutrašnjih poslova. Bakir Alispahić. Ušao je, opsovao i rekao: `Šta se čeka?` Tada se sve počelo urgentno dešavati. Sa platoa, gdje se skupilo više od 20 ljudi, čuo sam kako se prema ulici otvaraju metalna podrumska vrata. Vidio sam 15 specijalaca koji su napravili špalir kroz koji su, sa bijelim jastučnicama na glavi, prošli vojnici JNA prema parku. Nisam mogao gledati kako ih ubijaju, a Eso mi je rekao da su jastučnice na glavama samo eksplodirale", ispričao je svjedok "F".

Svjedok je rekao da je nakon strijeljanja vojnika Juka pričao da je naredio Šoku, Rogatici i još jednom momku sa Ilidže da odvezu ubijene ispod tunela na Darivi i bace u Miljacku. Sutra su, kaže, išli po tijela koja su morali premjestiti na drugu lokaciju.

"Tadašnji direktor `Pokopa` Vlado Raguž došao je kod Juke i rekao da će ubijeni vojnici biti prebačeni na groblje `Lav`, ispričao je svjedok "F".

Tužilac Vesna Ilić predočila je svjedoku iskaz iz 2013. godine kada je, između ostalog, naveo da vojnici nisu imali ništa na glavi, da su im bile zavezane ruke, da ih je vidio ispred Doma policije, te da je vidio tri, četiri specijalca sa automatskim puškama, što je on danas demantovao.

Tada je rekao i da su u podrumske prostorije mogli ući samo pripadnici specijalne policije samo po odobrenju Dragana Vikića, za šta je svjedok danas rekao da bi moglo biti tačno.

Prema ranijem iskazu, svjedok je tek nakon strijeljanja saznao da je vojnike doveo Davor Matić, da su u podrum sišla tri, četiri pripadnika specijalne policije, da je sa tridesetak metara vidio Vikićeve specijalce kako formiraju špalir od podruma do ulaza u park, a da među njima nije bio niko iz Jukine jedinice.

Svjedok je danas izjavio da nije tačno da je rekao da je vidio da su Šok, Rogatica i Davor Matić otišli naoružani do podzida i sa Vikićevim specijalcima bili u streljačkom vodu. Danas je ponovio da su dvojica Jukinih pripadnika samo odvezli ubijene na Darivu.

On je rekao Sudu da je istu izjavu pod pritiskom dao 2006. godine tužiocu Filipu Alkoku i da je prava istina ono što je danas rekao.

Saslušanje ovog svjedoka biće nastavljeno 11. jula.

U predmetu "Veliki park", osim Vikića, optuženi su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova tadašnje BiH Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovčić.

Senaid Čavčić promijenio je ime u Mladen Čovčić.

Optuženima je stavljeno na teret da su znali i bili informisani o zarobljavanju osam pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja.

Prema optužnici, oni su bili informisani o stavljanju zarobljenih vojnika JNA pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura, koji su potom izvedeni u Veliki park blizu Doma policije u centru Sarajeva, gdje su ubijeni.

Tijela pripadnika JNA sklonjena su i odvezena s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza, ali su pronađeni djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih, dok se za ostalim još traga.