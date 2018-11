Svjedoci ćutali na obnovljenom suđenju bivšim specijalcima

Na obnovljenom suđenju bivšim specijalcima MUP-a Srpske i civilu Olegu Bandi za pljačku skoro 617 hiljada maraka na autoputu Banjaluka-Gradiška, dvojica ranije osuđenih nisu željeli da svjedoče na poziv tužioca.

Svjedok Goran Janjuz požalio se da strahuje za svoju bezbjednost i pred novim sudskim vijećem i tužiocem upozorio je da ranije izjave nije dao svojom voljom. Već sam previše rekao – tako je odgovorio tužiocu na zahtjev da opiše detalje pljačke.

"Što se tiče moje izjave, želim da kažem da sam te izjave koje sam davao do sada, davao pod pritiskom i želim da izjavim da se bojim za sopstveni život i to sam došao da izjavim", istakao je Goran Janjuz, svjedok.

Danijel Kuzmić, bivši radnik Sektor Sekjuritija osuđen na tri godine, moraće da plati kaznu od pet hiljada maraka, jer nije odgovorio ni na jedno pitanje tužioca i sudskog vijeća. Tužilac Živana Bajić i na protivljenje odbrane, pročitala je raniji Kuzmićev iskaz, u kojem je detaljno opisao da je Aleksandru Popoviću javio za transport novca, i za to dobio 30 hiljada evra.

"Ja sam se u jednom momentu okrenuo i vidio da se nalazi tu više papirnih vreća i da Popović bira koja je za mene i pri tome je govorio: Ova nije za tebe, ova nije za tebe. E, ova je za tebe!", pročitala je prethodnu izjavu Danijela Kuzmića tužilac Živana Bajić.

Odbrana optuženih ponovo je prigovorila sudskom vijeću da su kaznili svjedoka, a da nisu ispitali ni razloge zbog kojih je ćutao. Advokati optuženih upozorili su da je ponovljeni postupak počeo propustima.



"Nikad i nigdje nisam vidjela, ni u jednom postupku, jer to zakon ne dozvoljava, da jedna osoba iz istog događaja može imati procesnu ulogu osumnjičenog i procesnu ulogu svjedoka. Ja neću naglas u ovaj mikrofon zaključiti šta to znači, no ću reći da se uopšte ne čudim da ovaj čovjek ćuti", istakla je Jadranka Ivanović, odbrana Vladana Malića, Gorana Paraša i Olega Bande.

Vladan Malić, Goran Paraš, Aleksandar Popović i Oleg Banda ranije su pokušali da okončaju suđenje i nagode se sa Republičkim tužiocem na ukupnu kaznu od 25 godina zatvora, što nije prihvaćeno. U prvom postupku, bivši specijalci osuđeni su na po 11 godina robije, a Oleg Banda na devet. U ponovljenom suđenju, izrečena im je za pola godine manja kaznu. Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je obje presude i slučaj vratio na početak. Svi optuženi se u pritvoru nalaze od januara 2016. godine, kada su i uhapšeni.

Optužena četvorka za pljačku vijeka na autoputu Banjaluka - Gradiška i po treći put se našla u optuženičkim klupama u Okružnom sudu Banjaluka, jer su i ranije presude ukidane po žalbe odbrane i to na bitne povrede krivičnog postupka, ali i na nezakonito prikupljene dokaze. Zanimljivo je da je ista ta četvorka još 2016. godine priznala krivicu kako bi sklopili Sporazum o priznanju krivice.