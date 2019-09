Svjedočenje migranata: Kad vas hrvatski policajci uhvate, razbiju vas

Jedan migrant opisao je odlazak s grupom od šest Alžiraca iz Velike Kladuše preko Šturlića do Hrvatske. Vraćeni su nakon što su doživjeli brutalan tretman.

"Otišao sam u Šturlić, pješačio 23 kilometra u jednom danu. Ostali smo tamo jedan dan za odmor, a sutradan smo otišli u Hrvatsku", rekao je migrant.

On je naglasio da je važno pokušati preći granicu tokom ranih jutarnjih sati, zaključujući kako je noću pojačan nadzor i da je policijsko hapšenje uz granicu nasilnije.

"Da, jer tokom noći postoje dronovi. Vidite ih, mislim da ih ima deset. Oni te vide. Ne možete prijeći granicu tokom noći, jer kad vas policija uhvati noću, jako vas tuku. Oni vas razbijaju. Policajac koji me kasnije pretukao nosio je masku. Na taj način ga se ne možete sjetiti. Drugi dan smo čuli glasove, ali nismo znali jesu li to policajci ili drugi ljudi. Morali smo preći veliku cestu, koja vodi do Zagreba. Dvjesta metara prije te ceste, dva prijatelja otišla su vidjeti može li se cesta slobodno preći. Vratili su se s policajcem koji je uperio jednom pištolj u glavu. Rekao nam je da ostanemo ovdje i nazvao još jednog, koji je došao nakon pet minuta", ispričao je.

Grupu je, dakle, u početku uhapsio jedan sredovječni hrvatski policajac oko podneva, a ubrzo mu se pridružio još jedan. Kada su ih uhapsili, ispitanik je opisao kako je cijela grupa uhapšena. Niko od njih nije pokušao pobjeći iako ih je zaustavio samo jedan hrvatski policajac. Migrant je opisao da je to uglavnom zbog toga što njihova grupa nema više mobilnih telefona.

"Kad ste u Hrvatskoj i hodate jedan ili dva dana…, ne trčite, nemojte bježati ako vas uhvate. Ako ste u grupi, neka jedni idu u jednom, drugi u drugom smjeru, ali ako nemate “powerbank”, gotovi ste. Ne možete hodati jer morate imati GPS. Ja više nemam telefon jer sam bio u Hrvatskoj i već su mi dva puta uzeli telefon. Mogli smo pobjeći od tog policajca jer je bio sam. Samo jedan policajac na sedmoro ljudi. Mogli smo lako pobjeći. Ali nemam telefon i pitao sam prijatelje: “Šta ćemo učiniti? Hoćemo li pobjeći ili ćemo ostati?” Rekli su mi: “Ostanimo.” Tako smo ostali", istakao je.

Nekoliko telefona je zaplijenjeno članovima ove grupe, a zanimljivo je da su prije oduzimanja članovi grupe bili prisiljeni da otključaju telefone kako bi službenici mogli pristupiti ruti kojom su pokušali proći.