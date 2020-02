Sveštenik Tomislav oprostio bankaru koji mu je skinuo pare s računa

Nisam primijetio da se s mojim računom u banci nešto sumnjivo dešava dok me nije pozvala policija iz Pančeva i obavijestila me da je tamo pušteno na realizaciju između 50 i 100 mojih čekova. Iznervirao sam se jer znam da nisam napisao nijedan, to sam im predočio, oni su vidjeli da potpis nije moj i izvinili mi se.

Ovako je danas govorio na suđenju, u svojstvu svjedoka, sveštenik Tomislav Ž., jedan od ojađenih građana kojima je bankar Aleksandar Arsenijević (35), optužen za pronevjeru 240.000 eura, neovlašteno podizao novac s bankovnih računa. Arsenijević je, inače, optužen da je, zloupotrebljavajući svoj položaj šefa za odnose s klijentima u filijali jedne banke u Nišu, s računa štediša prisvojio 196.500 eura i 5,34 miliona dinara, a jedan od oštećenih je i sveštenik čiji je račun ostao kraći za 50.000 dinara. Prema optužnici, Arsenijević je falsificirao njegov potpis i neovlašteno podigao 10 čekova. - Bio sam u policiji u Nišu kada sam saznao da se Aleksandar tereti za neka krivična djela i da je nešto rađeno s mojim računom. Ja nikakvu štetu nisam primijetio, banka me obavijestila da su oni sve to regulirali i ja njega nizašta ne teretim - rekao je sveštenik, a potom je dodao: - Htio bih samo da apeliram da ljudi budu ljudi, da postupaju kao hrišćani, da sebe ne stavljaju u ovakvu situaciju i da ovo što se njemu desilo bude pouka svima. Ja mu opraštam – rekao je sveštenik. Arsenijević je optužen da je u periodu od 18. juna 2014. do 9. novembra 2016. u više navrata razročavao oročene devizne i dinarske štedne uloge, neovlašteno otvarao dinarske račune, sa štednih računa podizao dinare i eure koji su mu isplaćivali blagajnici, te da je čekovima zaduživao račune klijenata.