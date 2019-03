Svaki peti kontrolisani vozač u Srpskoj pije dok vozi

Ukupno 656 vozača ili 19,5 odsto bilo je alkoholisano od njih 3.359 testiranih tokom tri dana trajanja pojačane kontrole učesnika u saobraćaju koju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

U okviru ove akcije od četvrtka do nedjelje, 7. do 10. marta, u kojoj je akcenat bio i na kontroli vozača pod dejstvom droge ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje, kod 85 vozača utvrđena je količina alkohola veća od 1,51 promila.

"Kod 223 vozača utvrđena je količina od 0,81 do 1,50 promila, kod 298 vozača od 0,31 do 0,80, dok je kod 50 vozača utvrđena količina alkohola od 0,01 do 0,30 promila. Zbog vožnje u stanju srednjeg ili teškog pijanstva 85 ili 12,95 odsto vozača je uhapšeno", saopšteno je iz MUP-a.

Iz MUP-a navode da je prisustvo alkohola u krvi utvrđeno kod 48 ili 7,3 odsto vozača mlađih od 21 godinu ili koji imaju manje od tri godine vozačkog iskustva.

U saopštenju je navedeno i da je od 14 vozača podvrgnutih ispitivanju kod dva utvrđeno prisustvo droge u krvi.

Iz MUP-a podsjećaju da se lani dogodilo 120 saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima, te da je u 40 nezgoda utvrđeno prisustvo alkohola u krvi kod lica.

Više od 1,5 promila alkohola u krvi izmjereno je kod vozača u 22 saobraćajne nezgode, zbog čega iz MUP-a apeluju da se svi učesnici u saobraćaju odgovorno ponašaju i poštuju propise, čime štite sebe i druge.