Svaka strana ima svoju priču: Pucnjavi prethodila svađa i tuča

U pucnjavi u Željezničkoj ulici u Brčkom jedno lice je teže ranjeno dok je dvoje prošlo sa lakšim povredama.

"Lice Đ.O. je lišeno slobode od strane policijskih službenika, privedeno u Policiju Brčko distrikta i nad njim se vrši kriminalistička obrada. O svemu je upoznat dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta", rekao je Halid Emkić, šef Operativno-komunikacijskog centra Policije Brčko ditrikta.

Nezavnično saznajemo da je riječ o Đaniju Osmanoviću, rođenom 1983. godine, dok su ranjeni Šerif Šečić, njegova sestra Šemsa i zet Hamdo Aljić. Šemsa je teško povrijeđena.

Sve se deslio danas u 12 časova i 45 minuta kod zgrade za socijalno stanovanje. Pucnjavi je, kako sazanjemo, prethodila svađa i tuča između Šečića i Osmanovića.

Supruga 35-godišnjaka koji je pucao tvrdi da je riječ o samodbrani. Kaže da je ranjeni Šečić napao nju dok je bila na terasi jer je njegovu porodicu zamolila da ne pravi buku ispred zgrade dok skuplja željezo. To je vidio njen muž koji je krenuo da brani suprugu.

Tada je izbila svađa a potom i tuča.

"Ja sam zamolila njih da ne lupaju pošto mi mala spava. On uzeo kamen pogodio me. Direktno u bubreg udario me. –Je li znate odakle Vašem mužu pištolj, jeste li ranije vidjeli taj pištolj?- Nisam, nisam znala, ne znam odakle mu je to", priča Sanela Osmanović, supruga Đanija Osmanovića

Druga strana, očekivano, ima drugu priču. Tvrde da je Sanela suprugu dodala pištolj.

"Kada su se oni izgurali on je opet ušao unutra, izašao i izvadio pištolj i dva puta pucao nije mogo. Treći put ušao unutra i ponovo izašao napolje. Tu na betonu, pucao", kaže Sanija Suljić, majka povrijeđenog u pucnjavi.

Šta se zapravo desilo i ko je kriv, utvrdiće istraga. Osmanović je priveden, dok su ranjeni zbrinuti u brčanskoj bolnici.