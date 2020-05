Svađa nevjenčanih supružnika završila kobno: Sin zatekao majku u lokvi krvi, a u šupi leš

Kuća u Ulici neznanog junaka 13 u Novom Selu, u Bečeju, u nedjelju uveče, bila je poprište krvave drame. Klara T. (56) pronađena je sa odsječenim prstima i brojnim povredama, a njen nevjenčani partner Janoš L. (64), za koga se sumnja da je unakazio nesrećnu ženu, nađen je u šupi bez vidljivih povreda. Iako su ljekari pokušali da ga reanimiraju, to im nije uspjelo, a tijelo je prenijeto u novosadski Institut za sudsku medicinu, gdje će se obdukcijom utvrditi tačan uzrok smrti.

Krvavoj drami u nedjelju uveče, oko 19.20, u vrijeme policijskog časa, prethodila je svađa nevjenčanih supružnika. Zasada je nepoznato zbog čega je došlo do prepirke između Klare i Janoša, ali prema nezvaničnim saznanjima, između njih je i ranije bilo razmirica. Galamu i viku je, kako saznajemo, čuo i sin nesrećne žene, koji sa suprugom i dvoje djece takođe živi u kući njegove majke.

- Da bi djecu poštedio nemilih scena, on i supruga su ih odveli odatle. Sin se, međutim, kasnije vratio da provjeri da li se situacija u kući smirila, i tada je u kući naišao na stravičan prizor. Odmah je pozvao Hitnu pomoć i policiju.

Medicinska ekipa je teško povrijeđenu Klaru sa odsječenim prstima i brojnim povredama po glavi i licu prevezla u Urgentni centar u Novom Sadu. U šupi u dvorištu pronađen je Janoš kako leži sa licem prema zemlji. Pored njega je bila krvava ručno napravljena mačeta. Jedva je davao znake života, a pokušaji ljekara da ga ožive, bili su bezuspešni.

Pojedini poznanici vanbračnih supružnika, uznemireni onim što se desilo, kažu da je i ranije između njih dolazilo do svađa, jer je Janoš zamjerao Klari što je povremeno odlazila u inostranstvo da radi kao negovateljica. On je od nje, navodno, tražio da to više ne čini.

- Nismo ništa čuli, jer zbog policijskog časa rano se zatvorimo u kuće i ne izlazimo, a da se nešto dogodilo u toj kući, shvatili smo kada smo čuli sirene policije i Hitne pomoći - kažu meštani ovog dela Bečeja. - To je strašno, sve nas je uznemirilo i uplašilo.

Klara T. se nalazi u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine, gdje je primljena u nedjelju oko 20.45. U ovoj zdravstvenoj ustanovi, za "Novosti", rekli su da ima teške povrede u vidu traumatskih amputacija prstiju obje šake i prelomima kostiju ručja.

- Ima posjekotine lica, kao i u potiljačnom predjelu sa prelomom potiljačne kosti - navode u pi-ar službi KCV. - Poslije kompletne dijagnostike i operativnog zahvata, pacijentkinja je zadržana na daljem bolničkom lečenju i opservaciji.