Supružnici umrli u razmaku od deset minuta

U Gradačcu su sinoć u razmaku od nepunih deset minuta umrli 91-godišnji Harnaga Zehić i njegova 86-godišnja supruga Hatidža.

Zehići su porijeklom iz Bijeljine, a tokom rata su se našli u Gradačcu i tu sa sinom Izetom i kćerkama izgradili kuće i započeli novi život.

"Jutros u pola pet sam ušao u sobu i vidio oca mrtvog. Po tome kako je izgledao, bilo je to neposredno nakon što je izdahnuo. Majka je bila u kupatilu, a kad smo je, s obzirom na to da je bila nepokretna, unijeli u sobu, njoj je odjednom bilo loše i ona se za nekih desetak minuta rastala sa dušom. Ovo jeste čudna sudbina, ali, s obzirom na to da su proveli 67 godina skladnog braka, zajedno dijelili i dobro i zlo, možda i nije čudno," rekao je za Izet Zehić, sin Harnage i Hatidže.

Zehići, kaže Izet, nisu posebno bolovali. Otac Harnaga je u posljednjih desetak dana bio loše, ali se, navodi, niko nije nadao njegovoj smrti. Majka Hatidža je dugo bila nepokretna, ali se otimala bolesti, puzeći je, priča Izet, pokušavala raditi po kući.

"Možda je još čudnije, ali moj otac je umro na svoj 91. rođendan. Eto, danas je napunio 91 godinu. Sve je to Božije davanje. Da im je ne znam koliko godina, roditelji su i veoma mi je teško," navodi Izet.