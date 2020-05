Supruga ubijenog Nine Ivankovića zatražila kažnjavanje fatalne Sunite

Saslušanjem prvih svjedoka Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u Kantonalnom sudu Mostar nastavljeno suđenje Suniti Hindić (21) optuženoj za ubistvo Nine Ivankovića, vlasnika motela „Villa Ivanković“ u mjestu Buna kod Mostara.

Oštećena supruga

Hindić se prema optužnici koju zastupa tužiteljica Tanja Marčinko tereti da je Ivankovića, s kojim je bila u kraćoj ljubavnoj vezi, ubila 4. oktobra 2019. godine oko sedam sati ujutro u motelu nakon svađe između njih dvoje. Potom je nakon što je Hindić napustila objekt, odvezavši se taksijem, uslijedila prepirka između njih dvoje SMS porukama, nakon čega se ona vratila i usmrtila ga iz njegovog pištolja CZ 7,65.

Prva koja je svjedočila bila je Stojka Ivanković, supruga ubijenog Ivankovića. Ona je na upit tužiteljice kazala da je s pokojnim Ivankovićem bila u braku 25 godina te da imaju troje djece, a izjavila je i da je povremeno radila u motelu. Kao oštećena kazala je da traži kažnjavanje optužene Hindić i prema njoj postavlja imovinsko-pravni zahtjev koji će naknadno precizirati.

Dok Stojka Ivanković nije bila u motelu tokom večeri koja je prethodila ubistvu, kada su Ivanković i Hindić sjedili u društvu u kojem su bili Adnan Šljivo te dvojica muškaraca iz Hrvatske, kao ni u vrijeme ubistva, njihov sin, Roberto, koji je svjedočio nakon majke kazao je da je radio 3.oktobra od 12 do 22:30 sati. On je, inače, u motelu radio kao konobar i te večeri je usluživao goste, među kojima i društvo u kojem su se nalazili njegov otac i Hindić. Usluživao ih je, kazao je, viskijem i pivom te rekao da „pred njim niko od njih nije konzumirao kokain“.

Kazao je i da mu je Hindić poznata te je naveo da je dolazila u motel „nekad sama, a nekad s prijateljima.

Također, naveo je kako mu je bilo poznato to da mu otac ima pištolj, koji je jedno vrijeme držao u automobilu, a poslije u svojoj sobi u motelu u noćnom ormariću te je oružje, nakon što mu je to predočeno, prepoznao na fotografiji.

Miro Perić je svjedočio na okolnosti događaja tog kobnog jutra kada se našao u ugostiteljskom objektu „Pržina“ prekoputa „Ville Ivanković“, gdje je, kazao je, došao oko 7.15 sati na kafu, kada je, kako je izjavio, dotrčao njemu nepoznati muškarac koji je rekao „da nešto nije uredu s gazdom motela“ te da zovu Hitnu.

Kako nije znao broj Hitne,kako je rekao, nazvao je policiju na Buni (Policijska stanica Mostar-Jug op.a.) gdje mu je rečeno „kako je već neko zvao Hitnu“. On i Igor Soldo, koji je s njim bio u „Pržini“ su nakon toga krenuli prema motelu , gdje su na glavnom ulazu zatekli osobu plave kose, koja je „žurno izlazila“.

Na upit predsjedavajućeg Sudskog vijeća, Elisa Sultanića da kaže je li ta osoba koju je zatekao na izlazu u sudnici, Perić je rekao „da ne vidi plavu kosu, ali da prepoznaje tu osobu“, jer su mu njene oči ostale upečatljive te je pokazao na Hindić. Hindić se, podsjetimo, tokom pritvora ošišala nakratko i kosu obojila u crno.

On je, između ostalog,naveo da je, čim je vidio pokojnog Ivankovića krenuo za Hindić, koja je, kazao je, nekih 20 metara otišla putem prema Blagaju te ju je zvao da se vrati.

Prigovori advokatice

Advokat Nada Dalipagić, braniteljica Hindić, reagirala je prigovorom na njegovo svjedočenje, kazavši da je njegov iskaz u suprotnosti sa onim što je rekao u istrazi te da očigledno ne odgovara istini. Kazala je da se njena branjenica nakon što je pozvala Hitnu, vratila u Ivankovićevu sobu, a koju je napustila nakon prijetnji prisutnih.

Soldo je, također, posvjedočio da je vidio Hindić na ulaznim vratima motela kada je zajedno s Perićm krenuo u „Villu“ te kazao da mu je djelovala kao „prepanuta“, ali i da je na njoj vidio krv te da je počela bježati.

Dalipagić je djelimično prigovorila i njegovom iskazu, s obzirom na to da je kazao kako je vidio da je Hindić „izetjela i čekala nekoga“, jer, kako je navela, on to nije mogao znati.

Sljedeće ročište je zakazano za četvrtak, 4.juni kada će biti saslušani pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK te Policijske stanice Mostar-Jug.