Supruga nestalog ljekara moli za pomoć: "Ostavila sam ga u kolibi, kada sam se vratila nije ga bilo"

Penzionisani ljekar Miodrag Milenković iz Ćuprije nestao je u nedjelju u polju nedaleko od sela Skorica kod Ražnja. Njegova supruga Mimica kaže da je veoma zabrinuta za supruga i moli svakoga ko ima neka saznanja o njemu, da se javi policiji ili njoj.

- Došli smo na imanje u selu Skorica da ga obiđem, jer odavno nismo bili. Sjedila sam sa suprugom u kolibi i nakon što smo se odmorili, pozvala sam ga da obiđem njive. Međutim, on je kazao da će ostati i sačekati me. Kad sam se vratila, koliba je bila prazna - opisuje Mimica muževljev nestanak.

Dodaje da vjeruje da je pošao da je traži i da se izgubio.

- On ne poznaje to područje, sigurna sam da je zalutao dok je pokušavao da me pronađe. Čujem da je oko pet sati primjećen na putu za Paraćin - kaže zabrinuta supruga.

U potragu su se uključili mještani, lovci, a koriste se i psi dresirani za potragu.

Mještani su ranije kazali da je potraga za nestalim ljekarom usmjerena ka selima Striža i Drenovac, jer je navodno jedan od kamiondžija vidio starijeg muškarca koji odgovara opisu nestalog.

- Doktor je u posljednje vrijeme imao zdravstvene tegobe pa se sada svi pribojavaju da nije pao negdje i da zbog toga nije u stanju da se vrati kući - rekla je stanovnica Skorice.