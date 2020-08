Suprug preminule porodilje: Pitao sam ih da li mi je žena živa, kada su rekli "ne", poludio sam

Suprug Dragane Savić (34), porodilje koja je u ponedjeljak preminula u Klničkom centru u Nišu, tvrdi da je ona bila potpuno zdrava te da sumnja da je njena smrt posljedica propusta u postporođajnom zbrinjavanju.

- Bila je jaka kao stena, kada je pre deset godina rodila prvo dete, oporavila se izuzetno brzo. Ma, odmah posle porođaja je bila na nogama, zato nisam bio zabrinut kada je ponovo otišla u bolnicu. U 18:45 sati se porodila, javila mi se oko 22 sata, ali nije zvučala dobro. Kazala mi je da joj je loše i da je krv svuda oko nje. Rekla mi je da je ušivena, da ima sedam do devet kopči, ali da i dalje krvari. Nisam bio zabrinut, mislio sam da je pod nadzorom lekara i da će sve biti u redu. Rekao samo joj: "Dobro Gago, sekli su te, odmori malo, bićeš dobro".

- Malo kasnije sa njom se čula i naša desetogodišnja kćerkica, pričale su o bebi... Ja sam joj preko vibera slao poruke, tešio sam je i slao joj poljupce. Nastavili smo slavlje, priznajem bio sam pripit, srećan što sam postao otac po drugi put pa sam, nakon što sam ispratio goste, zaspao - opisuje Boris događaje koji su prethodili tragediji.

Ono što mu je bilo čudno je što, kada se probudio, u telefonu nije bilo novih poruka od njegove voljene žene.

- Telefon mi je bio prazan, uključio sam ga i pogledao u viber... Tamo ništa... Odmah mi je bilo sumnjivo, jer, ona me je obožavala. Znam da bi mi slala ljubavne poruke i poljupce, a nije bilo ničeg. Nije prošlo mnogo, u sobu uđe moj otac... Kaže: "Došao čika Bora!" To je njen otac, nešto me je žacnulo, zapitao sam se šta će on kod nas tako rano. Bio je zabrinut, kaže: "Ništa mi se ovo ne sviđa što se ne javlja." Ja sam i dalje pokušavao da budem pozitivan. Rekao sam mu: "Doneli su joj bebu, verovatno je izmorena.

- Tada je tastu zazvonio telefon, javio se neki doktor jer su mu preneli da je on zvao više puta da pita za Draganu. Upitao ga je da li je on suprug, tast je kazao da je njen otac, a lekar mu je rekao da dođe u bolnicu. On ga je pitao da li je Dragana dobro, doktor je kazao ne - kazuje ožalošćeni muž.

Sa tastom je kao bez duše otišao u bolnicu gdje su im potvrđene najcrnje sumnje

Pitao sam da li mi je žena živa? Rekli su: "Ne". Užasnuo sam se, svašta sam im kazao, bio sam mnogo uznemiren. Tražio sam da je vidim, bila je modra, u ustima joj je bila cjevčica, ispucali su joj kapilari po grudima. Bilo je strašno, zatražio sam da je našminkaju prije sahrane, da bude lijepa kao lutka – vajka se očajni muž.

Komentarišući uzrok iznenadne smrti supruge, Boris kaže da očekuje rezultate obdukcije, ali da ima neke sumnje.

- Razgovarao sam sa nekim poznanicama, babicama u penziji koje pretpostavljaju da nakon porođaja nije očišćena, da je ostao dio posteljice ili nešto, što je izazvalo krvarenje a da je moguće da je i tokom tog zahvata zakačena neka arterija. Mogu samo da kažem da je ona bila jaka kao stijena, stub kuće i da greška što je više nema, može da bude samo ljekarska – zaključuje tužnu ispovijest Boris.

Dragana će biti sahranjena danas na groblju u Vrežini.