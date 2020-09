Sukob momka i ljubavnika u stanu djevojke: Sijevali noževi, jedan od njih dobio i ubod u grudi

„Do svega ovoga nije trebalo da dođe. Ne znam zašto me je udario i psovao mi “majku cigansku”. Bio sam rezigniran time, a i uplašio sam se za svoje zdravlje jer sam prije pet godina poslije pada sa skele imao prelom lobanje“.

Nakon što sam vidio da sam ga ubo, već sam se udaljio, nije tačno da sam ga šutirao poslije toga. Javno se izvinjavam zbog svega”. Ovim riječima pred Višim sudom u Nišu branio se Ivica Mikić (33), koji je optužen da je 24. februara ove godine, poslije svađe i tuče pokušao da ubije Nenada Mitrovića (38) iz Beograda, nanijevši mu tri posjekotine na ruci i jedan ubod u grudi, pored srca.

Incident se desio u stanu Aleksandre P. L. (43) u Ulici Radnih brigada u Nišu sa kojom je Mitrović živio, a koja se povremeno viđala i sa Mikićem.

– Prethodne noći nisam spavao, pio sam od 4 do 16 časova popodne. Sa drugom M. M. nastavio sam da pijem u kladionici i na putu do Aleksandre sa kojom sa se zabavljao osam mjeseci. Ona mi se žalila na probleme sa Nenadom, ja sam joj rekao da ga ne prijavljuje policiji jer će ići u zatvor. Ona mi je pričala da je ta veza završena i da jedva čeka da ga izbaci iz stana. Nebrojeno puta mi je rekla da bi željela da Nenad dobije batine, ali sam joj rekao da mi je dosta zatvora, da mi ne pada to na pamet i da ima ljudi koji to rade za novac. Toga dana sam došao kod Aleksandre sa najboljom namjerom, samo da mu dam novac za kartu za Beograd, jer ona nije imala budući da joj je sve uzeo – pravdao se Mikić.

Kada je stigao u stan, tu je bila i Aleksandrina devetogodišnja kćerka, kada je zakucao na vrata sobe u kojoj je bio Nenad.

– Želio sam samo da porazgovaramo, nakon čega je on izašao, počeo da mi psuje majku i da me udara. Tada sam izvadio nož iz torbice, koju sam ostavio na stolici čim sam ušao. Nož nosim jer radim kao građevinac pa mi je potreban prilikom obroka da isječem salamu, i nalazio se u džepu torbice. Zamahivao sam sa strane nožem, ne da ga povrijedim već da ga odvratim od napada. Ne znam kako je došlo do uboda, možda sam mu, kada je krenuo na mene nanio ubodnu ranu. Nisam mogao da pobjegnem jer su vrata bila iza njega – naveo je Mikić u svojoj odbrani.

Nenad Mitrović je pak izjavio da je sve što je ispričao Mikić – “čista laž”.

– Sve je slagao. Niko ga nije zvao da dođe. Zvao je 50 puta Aleksandru, a ona mu je rekla da ne dolazi. Ušao je kao kauboj u stan i došao do vrata sobe u kojoj sam ležao. Lupao je i vikao “Ajde, pali za Beograd”. Njegov drug mi se predstavio kao policijski inspektor i pitao me zašto nemam prijavu prebivališta. Došlo je do svađe u kojoj sam ga udario tri, četiri puta. Da je muško, tukao bi se rukama, ali on je uzeo nož. Aleksandra je stala između nas. On je skakao iza nje i zamahivao. Da sam vidio nož, snašao bih se, ali nisam. Ubode u ruku nisam osjetio od adrelanina, tek kada me je ubo u grudi. Kada sam podigao majicu video sam krv kako lipti iz grudi. Pao sam na zemlju. Kada sam vidio da sam uboden, pitao sam ga: “Šta si to uradio?”. On je nastavio da me šutira psuje “Pi… jedna beogradska”. Trčao sam do KC Niš, jedva sam stigao i onsevijestio se, morali su morfijum da mi daju, ispričao je Mitrović. On je rekao da ga je Aleksandra varala sa Mikićem ali da nisu bili u emotivnoj vezi.

Nenad Mitrović sam otrčao do KC Niš iako je imao ranu pored srca

– Ja sam živio u tom stanu. Izlazila je noću 4-5 puta i išla kod njega, varala me sa njim ali nije bila u emotivnoj vezi. Aleksandra i ja smo imali nesuglasice, jednom sam je pretukao poslije svađe. Optuženog ne želim da gonim krivično i ne ističem imovinski zahtjev, samo me više ne zovite, ne mogu da dolazim zbog posla i neću da se nerviram – rekao je Mitrović.

“Kada sam vidjela nož, pomislila sam – doći će do ubistva”

Aleksandra je navela da se sa Mikićem viđala oko dva mjeseca ali da su se više čuli telefonom te da to “i nije bila neka veza”.

– Nenad i ja smo imali problema u vezi o čemu sam pričala sa Ivicom ali ga nisam zvala da dođe tog dana već rekla da ću sama sve riješiti. Kada su došli Ivica je otišao do spavaće sobe i ironično rekao “hoće li ovaj gospodin da ide za Beograd” i rekao mu da izađe iz stana. Sve se brzo odigralo. Kada sam vidjela nož stala sama između njih jer sam pomislila “doći će do ubistva”, mogla sam i sama da budem povrijeđena. Nakon ubadanja, dok je Nenad bio na zemlji, Ivica ga je šutirao i psovao – navela je Aleksandra.

Ona je pred sudom rekla i da je “upala u neki svijet u koji nije trebalo”.

– Imam dijete, trebalo je da se izvučem iz toga. Ali, to je moja greška – kazala je ona.

Prijeti mu od pet do 15 godina zatvora

Mikiću zbog pokušaja ubistva prijeti kazna od pet do 15 godina zatvora.

Optužnicom koju je pročitao zamjenik VJT Aleksandar Kaličanin on se tereti da je nožem je nanio Mitroviću tri posjekotine na lijevoj nadlaktici i jednu ubodnu ranu na lijevoj strani grudnog koša sa oštećenjem plućne maramice.

– Ta ubodna rana je sama za sebe i zbirno sa posjekotinama nadlaktice predstavljala tešku tjelesnu povredu opasnu po život – stoji u optužnici VJT.