Suđenje za filmsku pljačku: Svjedok opisao kako je nestao zeleni ceker s 100.000 KM

U Okružnom sudu u Bijeljini nastavljeno je suđenje Živanu Glišiću (24) i Dušku Velimiroviću (22), koji su optuženi za dva krivična djela razbojništva, a koje su počinili u razmaku od godinu, 19. januara prošle i 19. januara ove godine u semberskim selima Trnjaci i Brodac.

U optužnici je navedeno da su u prvoj pljački, u semberskom selu Trnjaci, upali u kuću Dike i Rajka Matkovića i, uz prijetnju pištoljem, odnijeli oko 75 KM, da bi u januaru ove godine opljačkali Radinku Tomić u selu Brodac, odnijevši iz kuće 40.000 eura te zlatni i srebreni nakit vrijedan oko 15.000 eura.

Došli u stan

Prvo je saslušan Rajko Matković, u svojstvu oštećenog i svjedoka. On je opisao kako su optuženi Glišić i Velimirović 19. januara 2020. godine upali u kuću u kojoj živi s bratom i majkom i kako mu je optuženi Glišić uperio pištolj u čelo, zatraživši novac.

- Vikao je: “Daj pare, znam da imate pare.” Otvorio je ormar, preturio svari i uzeo novčanik, u kojem su bili 30 do 40 KM i moji lični dokumenti. Kasnije je došao Glišićev otac Zoran i dao je 200 KM da pokrije troškove izdavanja dokumenata - objasnio je Rajko Mitić.

Saslušan je i Miodrag Zekić, u svojstvu svjedoka. Detaljno je opisao kako je optuženi Glišić, kojeg je odranije poznavao, dva dana prije razbojništva došao kod njega u stan, kako je on njega i drugooptuženog Velimirovića odvezao do sela Dazdarevo i kako ih je te večeri iz Dvorova dovezao u grad u svoj stan.

- Kada su sjeli u automobil u Dvorovima, primijetio sam da su oznojeni, ali nisam obratio pažnju na to. Rekli su mi da su prevezli neke ljude preko Save i da su za protuuslugu dobili 4.000 eura. Glišić me zamolio da i njegov rođak Duško prespava u stanu. Ujutro sam ih odvezao u Loznicu. Kod mene su ostavili ruksak, kovertu s novcem i patike - izjavio je Zekić.

Kada je, dva dana kasnije, saznao za vijest o pljački, zvao je Živana i pitao ga ima li on veze s pljačkom. Živan je to negirao, a Zekić mu je rekao da dođe po svoje stvari, inače će ih izbaciti napolje.

Bijelo vozilo

- On mi je odgovorio da su to stvari nekih mafijaša iz Srbije. Nisam želio u stanu držati stvari nekih mafijaša i rekao sam mu da dođe do 18 sati iz Beograda. Ubacio sam njegove stvari u zeleni ceker, jer nisam želio da one prenoće u mom stanu. Spustio sam ceker u žbunje na parkingu. Kad se on pojavio oko 20.30 sati, vidjeli smo da cekera nema na mjestu gdje sam ga ostavio. U jednom trenutku vidio sam bijeli BMW da izlazi s parkinga. Živan je bio ljut, nervozan, uplašen i govorio je da mu je „glava u torbi“. Od Živana sam ukupno dobio 90 eura i spreman sam da to vratim - naveo je svjedok Miodrag Zekić.

On je izjavio da bi ceker odnio u policiju da je kojim slučajem znao šta se u njemu nalazi te da roditelje nije obavještavao o svemu ovome, jer se plašio njihove reakcije.

Oštećena Radinka Tomić u jednom trenutku je dobacila: “Sram te bilo. I ti si umiješan.”

Punomoćnik oštećene Radinke Tomić, advokat Duško Tomić zatražio je od sutkinje Milene Zorić da i on ispita svjedoka Zekića, ali mu to nije dozvoljeno. Advokat Tomić je naveo da je svjedok Zekić morao biti među osumnjičenima onoga trenutka kada je izvršen pretres njegovog stana i automobila.

Tomić najavio tužbu protiv svjedoka

Nikada se u historiji pravosuđa nije dogodilo da se kod svjedoka vrši pretres. U prvim vijestima o razbojništvu spominjane su tri osobe koje su tražene. Ovdje se radi o prikrivanju. Jasno je kao dan da je ovaj svjedok duboko involviran u razbojništvo, jer je odvezao dvojicu optuženih u selo, dao im utočište prije i poslije pljačke, odvezao ih poslije u Loznicu. Svjedok Zekić je novac predao ljudima iz bijelog BMW-a. Mjesto gdje je on ostavio novac vidi se sa stotinu prozora dvije stambene zgrade. Samo nesposobna policija i nesposobno Tužilaštvo ovo može ovako uraditi - izjavio je advokat Tomić, najavivši pokretanje tužbe protiv svjedoka.