Muhić bolestan, odgođeno suđenje i Oriću

Obnovljeno sudjenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću potrajaće još neko vrijeme. Tužilaštvo je danas trebalo da iznese završne riječi, ali je ročiste odgođeno do 2.novembra.

Sve je bilo spremno u sudu BiH ali je, nakon što su članovi Vijeća ušli u sudnicu, odbrana drugooptuženog Sabahudina Muhića, saopštila je da se on ipak neće pojaviti. I to zbog zdravstvenih problema. Njegovo stanje se, tvdi Mehićev advokat, pogoršlao jutros, zbog čega je kolima hitne pomoći upućen u bolnicu u Tuzlu. Objasnila da je konstantno bila u kontaku sa sudom, a da je do jutro mislila da će njen klijent biti u stanju da prati dešavanja u sudnici.



"Što se tiče njegovog zdravstvenog stanja, ono se sinoć pogoršalo, očekivali su da će do jutarnjih sati to biti bolje, međutim oko devet časova nas je kontaktirala supruga optuženog i rekla da on jutros nije mogao ustane na noge, hitna je ga odvezla, ne mogu dostaviti ništa," rekla je Sabina Mehić, advokat Sabahudina Muhića.

Bez jednog od optuženih nije bilo moguće iznijeti završne riječi, pa je predsjedavajući Apelacionog vijeća konstatovao da će 2. novebra biti završeno sve ono što je danas planirano.

Advokati, a ni članovi porodice optuženog Muhića, nisu davali izjave nakon izlaska iz sudnice, ali ni Orić, kao ni njegova odbrana.

Orić i Muhić optuženi su da su u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu srpskih zarobljenika: Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. U toku obnovljenog suđenja, ponovo je svjedočio zaštićeni svjedok, koji je potvdio da je gledao ubistva zarobljenika, počinjena na najsvirepiji način. Odbrana i dalje pokušava da diskredituje tog svjedoka, tvrdeći da je nekoliko puta davao različite izjave o istim događajima. U sudu BiH, do detalja je, video linkom, dva puta opisao način kako su prebijani, a potom ubijeni srpski zarobljenici.

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je 8.juna, ukinulo oslobađajuću presudu Oriću i Muhiću, a u septembru je Vijeće odbilo prijedlog tužioca Miroslava Janjića, da u toku postupka budu saslušani ponovo svi svjedoci Tužilaštva. Iz Republike Srpke su u više navrata upozoravali da je ovo posljednja šansa Suda BiH da kazni zločine nad Srbima u Podrinju, a istovremeno su poručivali da je optužnica morala biti proširena i za brojna druga ubistva i zločine nad Srbima na tom prostoru.