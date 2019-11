Sudski proces protiv Banjalučanina Aleksandra Bubnjevića (28), opuženog za ubistvo sugrađanina Miroslava Tatića (52) biće zatvoren za javnost, radi zaštite svjedoka, maloljetne N.Ć.

Ovu odluku, na prijedlog tužioca Dalibora Vreće, donijelo je danas sudsko vijeće Okružnog suda u Banjaluci kojim je predsjedavao sudija Branimir Jukić, pišu "Nezavisne novine".

Vrećo je na početku glavnog pretresa, Vijeću predložio da se u ovom slučaju iz sudskog procesa isključi javnost iz razloga što je kao uključena i maloljetna N.Ć., koja bi trebalo da svjedoči o odnosu sa optuženim i određenim situacijama.

"Radi zaštite interesa maloljetnice poželjno je da javnost ne bude prisutna tokom procesa ili tokom njenog svjedočenja", rekao je Vrećo.

Sa ovim prijedlogom bio je saglasan i Živko Bojić, Bubnjevićev branilac, te je Vijeće donijelo rješenje da suđenje bude potpuno zatvoreno za javnost.

Inače, juče se na ročištu kao svjedok nije pojavio Dejan Tatić, sin ubijenog Miroslava, iako je, kako je pojasnio Jukić, o ročištu bio uredno obaviješten. Jukić je rekao da Tatić nije dostavio potvrdu o opravdanom izostanku te će na sljedeće ročište biti priveden.

Prema optužnici Bubnjević je zločin počinio 19.juna oko 23 časa ispred kuće žrtve u banjalučkom naselju Lazarevo. U optužnici se navodi da je Bubnjević u namjeri da ubije Tatića u njega iz neposredne blizine ispalio hitac iz pištolja koji mu je prošao kroz grudi i srce. Prema informacijama iz istrage Bunjević je kobne večeri navodno tražio Miroslavovog sina Dejana Tatića. On je, navodno sa maloljetnom djevojkom N.Ć. došao do kuće Tatića kako bi od njih dobio obrazloženje zašto šire glasine o njegovoj djevojci. Kod kuće je zatekao Miroslava koga je sreo na vratima i između njih je došlo do svađe, a zatim i do fizičkog sukoba tokom koga je i potegao pištolj kojim je opalio i iz neposredne blizine pogodio Miroslava u lijevu stranu grudnog koša, odnosno srce. Bubnjević je pobjegao, ubrzo ga je policija uhapsila u gradu, a u automobilu je bila i pomenuta maloljetnica.

