Suđenje Fatalnoj Suniti: Ubistvu prethodile ljubomorne scene, uživali u alkoholu i kokainu

Saslušanjem trojice vještaka i jednog svjedoka danas je u Kantonalnom sudu Mostar nastavljeno suđenje Suniti Hindić (21), optuženoj za ubistvo Nine Ivankovića (55), vlasnika Vile Ivanković, koje se dogodilo 4. oktobra prošle godine oko sedam sati ujutro u sobi tog motela u naselju Buna kod Mostara.

Danas su svjedočili vještak hemijske struke, Ivica Perović, radnik Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Đaltur, sudski vještak informacijsko-komunikacijske oblasti, dr. Davorin Kozomara, vještak medicinske struke, te Adnan Šljivić koji je u noći prije ubistva bio u društvu sa Ivankovićem i Hindić.

Vještak Perović je govorio o nalazu kojeg je sačinio nakon vještačenja prisutnosti barutnih čestica na odjeći. Naveo je da su na odjeći Sunite Hindić pronađene tri barutne čestice, dok je na odjeći svjedoka Adnana Šljivića pronađena jedna čestica. Vještak je takođe objasnio kako se barut može pojaviti na odjeći prilikom ispaljenja iz vatrenog oružja ili u dodiru sa osobom koja je ispaljivala.

Vahidin Omeragić bio je drugi ispitani vještak koji je vršio pregled mobilnog telefona Iphone 7+ i SIM kartice koji je pripadao Suniti Hindić. No kako je kazao nije mogao doći do posebnih podataka s obzirom da je zaštićen šifrom koju osumnjičena nije bila voljna dati. Telefon se još uvijek može koristiti kao dokaz, ali je vraćen u Tužilaštvo dok se ne odredi šta će se dalje činiti. Treći vještak koji je iznio svoje mišljenje na osnovu rendgenskih snimaka Sunite Hindić bio je Davorin Kozomara radnik na SKB Mostar. Utvrdio je da je optužena imala teške tjelesne povrede nastale skokom sa visine od dva do tri metra zbog čega je morala nositi gips. Kaže da Hindić nije imala drugih oštećenja.

Svjedok Adnan Šljivić koji je u noći prije ubistva bio u društvu sa Ivankovićem i Hindić je svjedočio o događanjima u noći koja je prethodila ubistvu.

Kazao je kako je bio dugogodišnji prijatelj sa Ivankoviće i da je znao za njegovu vezu sa Sunitom Hindić, navodeći kako je ta veza trajala svega 15 dana, piše Klix.

Potvrdio je da su tokom noći koja je prethodila ubistvu bili zajedno u društvu i da su konzumirali uglavnom viski i kokain. Kazao je kako su se razišli u samu zoru, nakon čega su optužena Sunita Hindić i ubijeni Nino Ivanković ostali sami.

Kaže da se dobro sjeća kao je te noći bilo ljubomornih scena od strane optuženje, iako je, kako naglašava znala da je on bio oženjen. Optužena je po njegovom riječima bila ljuborna što je Ivanković pisao poruke i drugim djevojkama, te da su se svađali oko toga.

On je u tom motelu noćio, ali kaže da nije mogao spavati, te da je optužena u jednom trenutku došla njenu u sobu, što ga je kako tvrdi jako iznenadilo. Prema njegovim iskazu je htjela s njih nešto više od razgovora, ali je sobu napustila nakon što joj je to rekao nekoliko puta.

Dok je bila kod njega u sobi kako tvrdi stigla mu je poruka od Ivankovića: “Kume vodi je…”, na što je on kako navodi odgovorio da je umoran i da uzme taksi.

Nakon izvjesnog vremena nakon što je napustila njegovu sobu, je kako kaže čuo lupanje i lomljavu, a potom mu je kako tvrdi Sunita uletjela u sobu i rekla „Ranila sam gada“, te da je joj je vidio krvav na rukama. Nakon toga je sišao niz stepenice i čuo galamu, ušao u sobu ubijenog i vidio da ne daje znakove života, ali da nije dirao ništa. Kad je sišao niz stepenice kaže da je sreo čovjeka koji je trčao prema unutra i da je rekao kako mu je pobjegla.

Braniteljka optužene Nada Dalipagić je djelomično prigovorila njegovom iskazu, a Hidić je postavila nekoliko pitanja svjedoku Šljiviću kojima ga je podsjetila na susrete kada je ona bila sa Ivankovićem u društvu, te tvrdila da je veza trajala duže nego što je on naveo.

Suđenje se nastavlja sutra gdje će iskaze iznijeti više vještaka.