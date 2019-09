Suđenje bivšim inspektorima: Stijak vrijeđao tužiteljku pa jecao

Ne tražim ništa nerazumno, malo ću galamiti, samo me izbacite, rekao je danas u sudnici Okružnog suda u Banjaluci Ognjen Stijak, bivši banjalučki inspektor, kojem se, kao i njegovom kolegi Srđanu Raduloviću, ponovo sudi po optužnici koja ih tereti za šverc droge.

Tokom iznošenja završnih riječi, Stijak je u nekoliko navrata ulazio u polemiku sa Sudskim vijećem, vrijeđao tužiteljku Živanu Bajić, zbog čega je i opomenut, a na kraju je svoje dvosatno izlaganje završio jecajući.

Bajićeva je ocijenila da su potvrđeni svi navodi optužnice, te istakla da očekuje da će ih Sudsko vijeće proglasiti krivima. Zatražila je da se optuženima najmanje pet godina zabrani vršenje dužnosti.

Iako je nakon njenog izlaganja trebalo da završne riječi iznese Radulović, Stijak je insistirao da on to prvi uradi, a kako bi što prije završio i otputovao u Njemačku, gdje je našao posao. Došlo je i do kraće polemike sa Sudskim vijećem.

"Kad završim, izbacite me. Napišite da sam se nedolično ponašao. Skakaću ovdje. Ne tražim ništa nerazumno, malo ću galamiti, samo me izbacite", rekao je Stijak.

Stijak je kritikovao banjalučko Sudsko vijeće, da su bili "pristrasni" i stavili tužioca u povlašteni položaj, a i samoj tužiteljki Bajić je uputio nekoliko uvreda.

"Vaš stepen mržnje se ne mora mjeriti, vidi se iz vašeg pogleda", poručila mu je Marija Aničić-Zgonjanin, član Sudskog vijeća. Stijak je na kraju zatražio da bude oslobođen.

"Na osnovu jednog nezakonitog iskaza strpali ste me u pritvor dvije godine i osudili na pet i po godina zatvora. Obilježili ste me za cijeli život kao narko-dilera. Trajno ste mi narušili zdravlje i uništili život kako meni, tako i mom djetetu, majci, supruzi", rekao je Stijak kroz jecaj.

Radulović je takođe zatražio da bude oslobođen optužbi. Presuda će biti izrečena u petak.

Izvor: Nezavisne.com