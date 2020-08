Sudar automobila i kamiona kod Milića, otežano odvijanje saobraćaja

U Zaklopači kod Milića zbog sudara saobraćaj se odvija otežano. Sudarili su se Fiat Grande Punto i kamion koji je prevozio drva. Policija na licu mjesta obavlja uviđaj.

Zbog održavanja auto trke na dionici magistralnog puta Vojkovići-Krupac, saobraćaj je do 18 sati obustavljen i preusmjeren na lokalni put kroz Vojkoviće.

Zbog održavanja trke „Sara 5K“, večeras od 19:30 do 20:00 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnom put M-5 u Kiseljaku.

Na putnom pravcu Ljubinje-Trebinje (dionici Galičići-Mrkonjići), svaki dan osim nedjelje saobraćaj se zbog radova obustavlja u vremenu od 08 do 14 sati. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Saobraćaj se zbog radova svaki dan osim nedjelje obustavlja na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad u mjestu Bjelajce od 08 do 16 sati.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelima Vinac (Jajce-Donji Vakuf) i Jasen (Prozor-Jablanica). U funkciji su alternativni pravci.

U mjestu Semizovac na dionici Sarajevo-Tuzla u toku su radovi na sanaciji mosta preko rijeke Ljubine, zbog čega se saobraća jednom trakom-naizmjenično, uz regulaciju semaforima.

Radovi na sanaciji mostova izvode se i u naselju Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Rajlovac, kao i preko rijeke Drine u Goraždu. Saobraćaj je na ovim dionicama obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Doljani.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Povodom vjerskog praznika Kurban-bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH.