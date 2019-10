Stravična saobraćajka odnijela dva života: Očevici prepričavaju uznemirujući prizor koji su zatekli

Zoran Jović i Fadila Mujanović iz Bijeljine poginuli su u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik. Povrijeđeno je još pet osoba.

Očevici prepričavaju stravičan prizor koji su zatekli. Prvo su čuli jak udarac, nedugo zatim i sirene. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, kažu stigli u u rekordnom roku. Za dvije osobe ipak bilo je kasno.

Ostalima su pritekli u pomoć.

"Bio sam tu kada su šofera izvukli mrtvog, čekali su Božur da dođe po njega, a ovoga smo mi moga komšiju izveli, sa policijom, on viče, noga, ruka, najvjerovatnije ugruvan je od volana, mi smo jega uvukli u hitnu i njega je hitna odvukla. To je bilo katastrofa, udes je bio, opasan je udes bio, ovaj koi je išao iz Janje on se okrenuo od udara, njegov prednji kraj je sav otišao", kaže Nedim Velagić, očevidac.

"Čuo sam puče nešto, izašao sam tu, vidio dva vozila, cika, vriska", rekao je Mesud Krajčević.

Stravični prizori sa mjesta nesreće pokazuju koliko je saobraćajka bila teška. Nezvanično, preticanje po magli uzrok je tragedije. Iz Tužilaštva kažu da je došlo do direktnog sudara dva vozila. Jović je upravljao jednim vozilom dok je Mujanovićeva bila suvozač u drugom. Nije im bilo spasa, preminuli su na mjestu nesreće.

"Prvi učesnik u saobraćajnoj nesreći je vozač putničkog vozila, marke Ford Galaxy Jović Zoran koji je na licu mjesta preminuo, još su četiri saputnika u tom vozilu koja su dobila teške tjelesne povrede. Drugi učesnik je vozač VW Touran kojim je upravljao Mevludin Mujkanović, koji je zadobio teške tjelsne povrede, ali je saputnik u njegovom vozilu Fadila Mujkanović, na licu mjesta preminula", rekao je Muris Šabić, dežurni tužilac.

Osobe koje su povrijeđene u stravičnoj saobraćajnoj neseći nisu životno ugrožene. Nakon što su izvučeni iz smrskanih automobila prevezeni su u Urgentni centar Bijeljina. Povrijeđeni su starosti od 19 do 70 godina.

"Trenutno se dijagnostički obrađuju pa ćemo vidjeti šta će dalje biti trenutno su van životne opasnosti oni koji budu trebali da idu dalje eventualno biće transportovani", kaže Bojan Kenjić, opšti hirurg Opšte bolnice "Sveti Vračevi" Bijeljina.

Uviđaj je trajao nekoliko časova, za to vrijeme saobraćaj je bio zaustavljen.