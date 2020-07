Stravičan prizor, majka pri povratku sa posla vidjela mrtvog sina: "Mišu ništa ne može vratiti"

Moj sin je sa 26 godina izgubio život. Želim samo da ga vidim, da vidim sina mog – plakala je Violeta Branković, majka Miloša Brankovića koji je poginuo 30. juna u saobraćajnoj nesreći na Bulevaru Nikola Tesla u sudaru sa “puntom” kojim je upravljao S. S. (22) iz Niša.

U domu porodice Branković u selu Kamenica kod Niša bol i neizreciva tuga. Rođaci i prijatelji zanijemeli od tuge, tešku tišinu prekidaju samo jecaji majke Violete koja uplakana grli sinovljevu sliku.

Miloš je toga dana motociklom iz sela Kamenica gde žive u porodičnoj kući krenuo na posao u Duvansku industriju Niš, ali je na svega stotina metara od kapije ove kompanije došlo do stravičnog sudara u kojem je izgubio život na licu mjesta. Da nesreća bude veća, njegova majka je, vraćajući se sa posla prolazila u to vrijeme Bulevarom Nikole Tesle i zatekla stravičan prizor.

– Miloševa majka radi u Specijalnoj psihiijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici. Pošto imaju organizovan prevoz koji ih vozi do Toponice i vraća u Niš, ona se u to vrijeme pri povratku sa posla nalazila u autobusu koji je prolazio Bulevarom Nikole Tesle. Autobus se zaustavio na mjestu nesreće jer je policija regulisala saobraćaj poslije udesa. Neko je rekao da je neki motorista stradao, i Miloševa majka je pomislila odmah da je to on. Kada je istrčala iz autobusa videla je strašan prizor – priča jedan od prijatelja porodice Branković.

– Tog dana je svratio kod mene na posao u naselje Durlan i otišao da radi u Duvansku industriju, gde je bio zaposlen četiri godine. To je bilo oko 13 časova kada sa ga posljednji put vidio – govori Zoran.

Rodbina, uplakana dolazi da izjavi saučešće, svi su u nevjerici.

– Tragedija je neopisiva. Ne može Mišu našeg da vrate sad pa i da tog što je kriv za udes i osude i ubiju. Nema više našeg Miše – plačući priča jedna rođaka.

U selu su svi znali Miloša kao finog mladića, od kada su se prije desetak godina sa porodicom preselili iz Knez Sela o njemu imaju samo najljepše riječi.

– Mnogo je bio dobar dečko, i prijatan, ma nije znao čovjeka da uvrijedi. Takav je bio Miša. Cijela porodica je dobra, i otac Zoran i majka Viloeta i sestra Zorana. Žalosno je to što se desilo Miši – veli jedan mještanin Kamenice.

Policija utvrđuje uzrok saobraćajne nesreće u Nišu

Kako je Blic pisao do sudara je došlo na Bulevaru Nikole Tesle u saobraćajnoj traci od Mosta Mladosti ka Duvanskoj industriji, kod skretanja za naselje Stevan Sinđelić. Prema prvim informacijama, “punto” je skretao u levo ka naselju ili je pravio polukružno okretanje kada je motor koji je išao iza njega udario u zadnji bočni dio, iza vozačevih vrata.

Auto se od siline udara zarotirao i zadnjim dijelom završio na trotoaru, dok je motor proklizao unaprijed a vozač odleteo oko 20 metara od dvotočkaša kojim je upravljao. Tijelo nesrećnog vozača motorcikla preletelo je u suprotnu saobraćajnu traku, dok je kaciga odletjela u suprotnom pravcu.

Nastradali Miloš Branković biće sahranjen 2. jula u 15 časova na groblju u Kamenici. Na posljednji počinak ispratiće ga otac Zoran, majka Violeta, sestra Zorana, deda Bogosav, baba slovenka i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Vozač “punta” zadržan u policiji do 48 časova

Po nalogu zamjenika Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, nakon nesreće u utorak je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova vozaču “punta” S. S. (22) zbog sumnje da je danas oko 13.20 časova na Bulevaru Nikole Tesle izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Branković.

On se sumnjiči za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i u četvrtak bi trebalo da bude priveden na saslušanje u tužilaštvo.