Opasna droga "Ice" za koju stručnjaci tvrde da je 10 puta jača i razornija od kokaina, pojavila se i na području Bosne i Hercegovine.

Pripadnici PU Bijeljina zaplijenili su sedam grama ove droge i za sada je to jedino područje u BiH gdje je ova droga pronađena.

U Bijeljini su uhapšene tri osobe, dok se za još šest traga. Osim droge Ice pronađeni su marihuana, spid i ekstazi.

Prema podacima MUP-a KS, policijski službenici u proteklom periodu nisu imali zaplijenu ove droge pa se pretpostavlja da ona i nije stigla na ovo područje u većim količinama. Ipak, u njihovoj kampanji "Izaberi život, a ne drogu", navedeni su simptomi i posljedice korištenja i ove droge.

"Ice" je u Hrvatsku stigao još 2006. godine i upalio alarme zbog destruktivnog djelovanja i činjenice da se vrlo lako može napraviti i u kući uz pomoć recepata koji se nalaze na internetu. Riječ je o obliku metamfetamina koji na početku daje izuzetno jak osjećaj euforije, snage i pojačava želju za seksualnim odnosom. Njeno prisustvo u Dalmaciji otkriveno je ponovo prošle godine.

Ova vrsta droge prvi put se pojavila na američkom tržištu 1990-ih godina.

Osoba koja ga uzme može ostati budna i hiperaktivna čak do 24 sata, a poznati su slučajevi i do nekoliko dana. Prve posljedice koje se javljaju nagli su gubitak težine i nesanica. Nakon njih dolazi nemogućnost bilo kakvog uživanja i teška depresija. One vode do potpunog otuđenja i nemogućnosti komunikacije.

Slijede agresija i nasilje te teške paranoje. Smrt koja završava ovu priču najčešće je prouzrokovana moždanim udarom ili infarktom.

Osobe koje konzumiraju ovu vrstu droge mogu pokazivati simptome psihoze kao što su paranoja, vizuelne i slušne halucinacije i deluzije.

Australija je u junu ove godine zaplijenila rekordnu količinu ove opasne droge skrivenu u zvučnicima poslatim sa Tajlanda, čija je vrijednost procijenjena na više od milijardu dolara. Nakon detaljnog pregleda teretnog broda na liniji iz Bangkoka ka Melbourneu pronađeno je blizu 1,6 tona narkotika čija je ulična vrijednost procijenjena na oko 1,197 milijardi dolara.