Starica iz BiH utopila se u Herceg Novom

Žena iz BiH (72) utopila se sinoć oko 19 sati na plaži na Toploj, u Herceg Novom.

Iz službe Hitne pomoći su utopljenicu prebacili u Opštu bolnicu Meljine. Na internom odjeljenju su konstatovali smrt, najvjerovatnije usljed infarkta ili moždanog udara.

Kupanje u moru za nju je bilo kobno, kao i za još troje starijih ljudi proteklih sedam dana, navode ljekari sa internog odjeljenja Bolnice Meljine.

Prema njihovim navodima, ne pamte da je kao ovog ljeta bilo toliko slučajeva utapanja starijih ljudi u Herceg Novom. Zato apeluju na sve, pogotovo one starije dobi, da redovno koriste terapije, da izbjegavaju nagle ulaske u more, pogotovo u periodu od 10 do 17 sati, te da paze na ishranu i piju dosta tečnosti.