Starac uhapšen zbog zlostavljanja djevojčice (8) bio stanodavac njenoj porodici

Za slučaj jezivog zlostavljanja osmogodišnje djevojčice u Barajevu, zbog čega je uhapšen B. P. (81) pošto se sumnja da je izvršio krivično djelo nedozvoljene pole radnje nad djetetom, saznalo se nakon što se djevojčica, inače dijete iz socijalno ugrožene porodice, požalila zaposlenima u Svratištu za djecu, u koje je smještena 16. marta u dogovoru sa Centrom za socijalni rad i njenim ocem.

– Djevojčica je zaposlenima navodno ispričala da ju je stanodavac dodirivao po butinama, da joj je skidao gaćice i pipkao je po intimnim dijelovima tijela, a da je istovremeno skidao i sebe i tjerao je da ona njega dira. Takođe, rekla je da ju je B. P. primoravao da gledaju porno-filmove – ispričao je Kurirov izvor upoznat sa detaljima.

Do hapšenja je došlo prije dva dana, nakon čega je B. P. određen pritvor do 30 dana. Kako se saznaje, on je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, piše Blic.

Inače, devojčicina porodica živela je u jednom od stanova koje je izdavo B. P. socijalno ugroženim porodicama. Za uzvrat, porodice bi mu pomagale tako što su mu donosile namirnice i obavljale svakodnevne poslove umesto njega, jer je polupokretan.

Izvor Kurira je dodao i da je pored napastvovane osmogodišnjakinje kod B. P. stanovala još jedna devojčica, pa se proverava da li je i ona bila žrtva pedofila. Otac devojčice ispričao je ovom listu da ćerku nije video od 16. marta.

– Nisam imao posla, ni para, pa sam dete dao u Svratište. Tamo je ona i ispričala šta se dešavalo. Nisam ništa primetio jer mi je žena bila teško bolesna, brinuo sam o njoj i išao na posao. U sve ovo ne mogu da poverujem. Dete nisam video da bih mogao s njom da razgovaram. Ovaj čovek nam je izašao u susret kada smo ostali bez krova nad glavom – priča otac i kaže da sumnja da je B. P. mogao da povredi dete jer je jako star.

– Moje dete mi je najbitnije, moraću da sačekam da se vidim s njom i porazgovaram – dodao je otac.

Kako se navodi, starac nema bliže rodbine, već samo pastorka, koga su juče reporteri ovog lista zatekli u zgradi.

– Ne mogu da verujem da je moj očuh to uradio. Ne znam u šta da verujem – kazao je šokirani pastorak.