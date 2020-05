Šta je prethodilo masakru u Leskovcu

Grad na Veternici ne pamti zločin kakav se dogodio u nedjelju u centru ovog grada. U kući u Ulici Ratka Pavlovića, nešto prije 15 časova, pronađena su četiri beživotna tijela koja su najvjerovatnije ubijena nekim hladnim oružjem.

Za ovaj monstruozni čin, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičen je Miloš I.(22) koji je navodno ubio oca Predraga Ilića(45), svoju setru Anu(19) koja je bila u poodmakloj trudnoći, maćehu Danijelu R.(43) i njenu kćerku S.R(12).

Osumnjičenog je privela policija, ali zvaničnih informacija o ovom četvorostrukom ubistvu još uvijek nema. Spekuliše se da je zločin počinjen sjekirom i da je članove svoje porodice pronašao maloljetni dječak koji je sa ubijenim ljudima živio.

Prvi rezultati istrage govore da se Miloš u noći, subota na nedjelju, posvađao sa svojim ocem Predragom oko novca koji mu je ovaj navodno dugovao. Poslije kraće svađe on je sjekirom nasrnuo na svoju maćehu Danijelu, a krvavi pir je nastavio tako što je potom ubio njenu maloljetnu kćerku, a onda i svoju rođenu sestru, koja je bila u šestom mjesecu trudnoće da bi na kraju smrtne udarce zadao i ocu sa kojim se nikada nije dobro slagao. Ekipa koja je vršila uviđaj na licu mjesta naišla je na jeziv prizor.

Komšije su u šoku. Oni pričaju da se porodica skoro doselila u ovaj kraj grada i da do sada nisu primijetili da među njima vlada nesloga. Kuća u Ulici Ratka Pavlovića 8 je neko vrijeme bila prazna, a nesrećna porodica je uzela u zakup neposredno prije usršnjih praznika.

- Došao je otac koji se predstavio kao Predrag sa kćerkom. Mladom ženom u šestom ili sedmom mjesecu trudnoće. Pogledali su kuću i odlučili da je iznajme. Rekao je da su iz okoline Bojnika i da radi na obezbijeđenju gradilišta gdje se rekonstruiše „Hotel Beograd“.

Poslije Uskrsa sam im dala ključ i oni su počeli da donose svoje stvari. Mislim da sve nisu ni prenijeli. Prije desetak dana se pojavila krupna starija žena i još dvoje maloljetne djece, ošišana na ćelavo. Mislila sam da su dva dječaka, ali su u stvari bili dječak i djevojčica – kazala je Milena Tasić koja je nesrećnoj porodici iznajmila kuću svog brata.

Zvaničnih informacija iz istrage za sada nema. Prema nezvaničnim saznanjima, na garderobi osumnjičenog za četvorostruko ubistvo, koju je on pokušao da sakrije, pronađeni su tragovi krvi, ali van iznajmljenog objekta nema nikavih tragova nasilja. Nezvanično saznajemo da su nesrećni ljudi bili korisnici socijalne pomoći, a da je Predrag samo povremeno dolazio do poslova od kojih bi se izdržavali. Komšije kažu da nikada ranije nisu viđali mlađeg muškarca u dvorištu iznajmljenog objekta, ali neki tvrde da je i Miloš živio sa porodicom kojoj je presudio.

Nezvanične informacije govore da je beživotna tijela svojih rođaka pronašao maloljetni dječak koji u vreme tragedije navodno nije bio kod kuće, dok se čuju i spekulacije da je on zapravo uspio da pobjegne iz doma prije nego što je počeo krvavi pir. Leskovac ovakav zločin ne pamti od 2002. godine kada je Dragan Čedić ubio sedam mladih osoba, pa potom presudio sebi. Pravi motiv četvorostrukog ubistva se još uvijek ne zna, a među okupljenim komšijama niko ne može da povjeruje da bi to mogao da bude novac.