Srušeno stablo usljed jakog vjetra ubilo vozača

Jak vjetar, koji je tokom noći s nedjelje na ponedjeljak zahvatio sjeveroistočni dio Slovenije, stvara probleme u prometu i opskrbi električnom energijom, a jedna je osoba poginula kada se na automobil srušilo stablo.

Kako je objavila policija, na cesti Dravograd-Maribor jutros je oko 5 sati srušeno stablo palo na vozača koji je vozio prema Mariboru i on je umro na mjestu nesreće. Njegov identitet još se utvrđuje, a cesta je zatvorena. Zbog jakog vjetra u brojnim mjestima u tom dijelu zemlje srušena su stabla, problemi su u saobraćaju, ali i isporuci električnom energijom, pa je više od hiljadu potrošača bez struje.

Zbog jakog vjetra jugozapadnog smjera, koji na pojedinim mjestima dostiže brzinu do 100 kilometara na sat, agencija za okolinu za cijelo je područje Slovenije proglasila narandžasti alarm, drugi najviši stepen opasnosti od elementarnih nepogoda, no predviđa se da će vjetar do večeri oslabiti.