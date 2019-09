Spremačica optužila Tarika Filipovića za seksualno uznemiravanje

U nastavku suđenja bivšoj spremačici Lejle i Tarika Filipovića, Anica Jurilj (51) iznosila je obranu na zagrebačkom Opštinskom krivičnom sudu prilikom koje je, potpuno neočekivano, optužila poznatog glumca i TV voditelja za seksualno uznemiravanje.

Spremačicu se tereti da je poznati par "olakšala" za 150 hiljada kuna, na koliko je procijenjena ukradena zlatnina, te za još 5000 evra i 100 kanadskih dolara.

"Ne smatram se krivom" izjavila je krajem godine izjašnjavajući se o optužnici Anica Jurilj koju tužilaštvo tereti za krađu prstenja, lančića, narukvica, ali i gotovine supružnika Filipović i punice Tarika Filipovića Fehime Šehović.

Danas je objasnila da je prve tri godine rada u domu Filipovićevih sve odlično funkcionisalo.

"Radila sam kod njih od 2010. do 2013. godine. I sve je bilo odlično. Tog 11. marta 2013. Tarik i ja smo ostali sami kod kuće, a Lejla i njezina majka su otišle vani. Dok sam spremala veš u jednom trenutku mi je Tarik prišao s leđa i počeo me navlačiti za ramena, aludirajući na seksualne radnje. Počeo me dirati. Bila sam izvan sebe, odgurnula sam ga pitajući ga: Šta ti je, šta to radiš?', ispričala je Anica Jurilj danas na sudu iznenadivši sve prisutne.

Potom je nastavila i iznijela njegovu reakciju.

"Rekao mi je "šta je tebi, zar ne znaš da ljudi imaju svoje slabosti". Ja sam se izderala na njega i rekla mu 'zar te nije sram". Bila sam šokirana, sva sam se tresla, a on se smijao i rekao mi da se smirim i da će mi sve nadoknaditi, ispričala je danas.

Ističe kako mu je potom poručila da će svima reći kakav je i što je napravio. Prema njenim riječima, Tarik Filipović joj je poručio da će joj sve nadoknaditi.

Nastavila je potom iskaz rekavši da su se u jednom trenutku Lejla i njena mama vratila kući, što je ona, kako je ispričala na sudu, iskoristila da izađe iz stana i ode kući.

"U tramvaju sam vidjela da mi je u torbi zlatnina, objasnila je Anica Jurilj, koja je sudu ispričala kako je pretpostavila da ju je Tarik unutra stavio".

"Kada sam došla do Dubrave samo sam se htjela riješiti tog zlata jer sam se osjećala poniženo. Došla sam do čovjeka od kojega inače kupujem duhan i pitala ga ima li nekoga da to uzme. On je našao čovjeka koji je to otkupio za 10.000 kuna", ispričala je Tarikova spremačica danas na sudu.

"Meni taj novac nije ništa značio jer sam se toga samo htjela riješiti", dodala je.

Na pitanje kako su se nakit i zlatnina našli u njenoj torbi, Anica Jurilj je pokušala objasniti sljedećim riječima:

"Ne mogu objasniti kako su se nakit i zlato našli u mojoj torbici, ali on je stalno govorio da će mi to nadoknaditi. Da će mi se iskupiti, rekla je na sudu".