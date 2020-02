Snimljena tuča u kojoj je nasmrt prebijen Stefan: Krvnički udaran u glavu

Tuča nakon koje je, od posljedice zadobijenih povreda, u bolnici preminuo Stefan Filić (18) iz okoline Velike Plane, zabilježena je na snimcima video-nadzora kluba ispred kog se dogodio incident.

Kako je rečeno, na snimku koji je predat policiji se jasno vidi kako uhapšeni Nikola B. (21), nakon što je Filić pao na zemlju, šutnuo mladića u glavu.

– Na snimku jasno može da se vidi da je grupa momaka sa pokojnim Stefanom Filićem naišla iz pekare, gdje su otišli poslije završetka žurke i onda odatle nastavili ka gradu. Ispred kluba sreli su se sa ekipom Nikole B. i tu su se najnormalnije pozdravili. Krenuli su dalje nekih 30 metara kada je počela tuča. Na snimku se vidi da je tuča izbila jer je Bojović udario mlađeg brata Stefana Filića, dok je ovaj htio da ga odbrani. Kada je Stefan pao vidio sam na snimku da je Nikola bio taj koji mu je nanio posljednji udarac, tačnije šutnuo ga je u glavu – ispričao je za Blic vlasnik kluba “Brodolom” Srđan Milenković.

On dodaje da mu je žao što je do ovakvog sukoba došlo u neposrednoj blizini kluba.

– Meni je i kao roditelju, djedu i građaninu veoma žao što se to desilo u neposrednoj blizini kluba a ja nisam mogao da reagujem, jer nije bilo nikakvih indicija da može da dođe do tuče. To je strašno i za njegovu porodicu, koji su to dijete gajili godinama, a da je on tako tragično nastadao iz nepotrebnog razloga. Da sam bilo kako znao da će doći do tuče ja bih izašao da to spriječim naravno, to su mladi ljudi – dodao je Milenković.

Kako je ispričao, kada se tuča dogodila “na ulici su bili samo njih osmorica” tako da niko nije mogao da spriječi tuču.

– Patrola policije je u trenutku tuče slučajno prolazila ulicom i vidjela da se nešto dešava, to se sve desilo u dva minuta. Niko nije ni stigao da pozove policiju, ali se našla brzo na licu mjesta – kaže Milenković.

Podsjetimo, ubrzo nakon što su pronašli onesvješćenog Filića na ulici, Nikola B. (21) i Mitar P. (21) su uhapšeni i određen im je pritvor. Dan kasnije, Filić, koji se nije budio iz kome, preminuo je u bolničkoj postelji.

Policija ispituje sve okolnosti ovog događaja, a pregledaju se i snimci sa kamera koje je vlasnik diskoteke ustupio policiji. Inače, Nikola B. od ranije je u ovom gradu poznat po problematičnom i nasilničkom ponašanju. Na društvenim mrežama već su se pojavile njegove fotografije sa osuđujućim komentarima.

Kao i Filić, pohvađao je srednju Ekonomsku školu, ali je tek nedavno završio vanredno. Imao je jedinicu iz vladanja, a više puta je fizički nasrtao na profesore. Međutim, iz škole nije izbačen pošto se njegovi roditelji nisu složili sa tom odlukom.

Vijest o smrti mladića zbog posljedica prebijanja uznemirila je građane Velike Plane, a društvene mreže su se usijale od komentara. Građani zahtjevaju da se slučaj ispita do kraja, a bilo je i prijedloga da se, zbog sve prisutnijeg nasilja na ulicama Velike Plane, organizuje protest.