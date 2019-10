Slučaj grupnog silovanja u Zadru: Silovana djevojčica saslušana preko video-linka

Maloljetna devojka iz okoline Zadra, koja je grupu mladića prijavila za silovanje i druge polne delikte, kao i ucjenu, juče je, kako saznaje HRT, dala iskaz na Županijskom sudu u Zadru.

Ispitana je video-linkom, a ispitivanje je trajalo skoro čitav dan. Isto tako se nezvanično saznaje kako nisu ispitani ni svjedoci.

Petorica osumnjičenih od prošlog četvrtka su u istražnom zatvoru jer je tako odlučilo vanraspravno vijeće zbog opasnosti od uticaja na svjedoke.

Županijsko državno tužilaštvo u Zadru kazalo je da su sva petorica mlađih punoletnika prijavljeni za polni odnos bez pristanka sa svojom žrtvom. Samo jedan od njih prijavljen je za silovanje.

Polni odnos bez pristanka je krivično djelo kada žrtva počinitelju nije dozvolila da sa njom bude intiman, a u ovom slučaju ono je počinjeno prema žrtvi ranjivoj zbog njenih godina. Kao silovanje se kažnjava polni odnos bez pristanka počinjen uz prijetnju ili primjenu sile.

Različite su i kazne. Za polni odnos sa 15-godišnjakinjom bez pristanka Krivični zakon predviđa od jedne do deset godina zatvora, dok je za silovanje u ovom slučaju zaprijećena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Uz ova krivična djela, protiv mladića je otvorena istraga zbog bludnih radnji, što se kažnjava zatvorom do jedne godine, iskorišćavanje djece za pornografiju, za što Krivični zakon predviđa od jedne do osam godina zatvora, pretnje za koju mogu biti izrečene do tri godine zatvora, kao i nanošenja povreda, za šta je zaprečeno od jedne do osam godina zatvora.