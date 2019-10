Skinuo maloljetnu sestru i zlostavljao je, a kada je sve ispričala majci objesio se u šupi

Danijel S. (22) iz sela Gornje Krnjino kod Babušnice, objesio se u šupi porodičnog domaćinstva, nakon što je majka prijavila da je obljubio njenu kćerku, a svoju dvanaestogodišnju polusestru J. R.

Prema saznanjima Blica, u petak je policija došla u selo u namjeri da privede Danijela, nakon prijave njegove majke Danijele, ali su ga našli obješenog o gredu u šupi pored kuće.

"Njegova majka je prijavila da je on 14. oktobra u selu Gornje Krnjino, u porodičnoj kući zahtjevao od djevojčice da imaju seksualne odnose. Djevojčica to nije prihvatila, a on joj je zatim skinuo donji dio odeće i donje rublje i seksualno je uznemiravao i zlostavljao. Narednog dana, navela je majka, situacija se ponovila, i djevojčica joj je tada sve ispričala, pa je ona prijavila sina", saznaje Blic od izvora bliskog istrazi.

Poslije prijave djevojčica je pregledana na Odjeljenju ginekologije u Opštoj bolnici u Pirotu, a patrola je po nalogu tužioca izašla na teren i Danijela zatekla obješenog u šupi, nakon čega je njegovo tijelo prebačeno na obdukciju.

Još se utvrđuju šta se tačno dešavalo u Gornjem Krnjinu posljednjih dana, tačnije od kada se Danijel vratio iz Vojvodine gdje je otišao sa majkom, da za nadnicu beru jabuke, i od kada se njegova polusestra J. R. došla iz Babušnice, gdje ju je Danijela ostavila na čuvanje prijateljici. Djevojčici je navodno nešto zasmetalo kod te žene pa se sama vratila u selo, a ubrzo je došao i Danijel uz izgovor da toliko para može da zaradi i u selu, gdje je sekao drva, a i da brine o sestri koja je bila sama – pričaju mještani.

Sve je bilo u redu do prije nekoliko večeri kada je J. R. pozvala njihovog zajedničkog prijatelja iz susjednog sela i uplakana ispričala da je “Danijel napravio glupost”. Mladić je odmah došao, djevojčicu odvezao kod rođaka, a Danijela pozvao telefonom.

"Urlao je na njega “Šta si to uradio”, a Danijel mu je navodno rekao da će se ubiti ukoliko ga prijave. Sljedećeg dana je otišao na posao, sjekao je drva u šumi, ali je pričaju oni koji su ga vidjeli tada, bio nešto potišten, ćutao je, nije htio da jede, samo je pušio. Uveče su ga vidjeli u selu, a sutradan je nađen obješen", navode mještani.

Danijelovi poznanici napominju da se vjerovatno plašio hapšenja, posebno zbog nekih ranijih priča, koje su doprle do sela, ali koje nisu bile potvrđene.

"Danijelovi roditelji Danijela i Mirko su se razveli, pa se otac oženio svastikom, Danijelinom rođenom sestrom. Mirko je od Centra za socijalni rad dobio kuću u Ljuberađi, gdje je sa njim, tetkom ili maćehom, i polubratom, živio i Danijel. Pričalo se da je napao i tog polubrata, te da su ga izbacili iz kuće, pa je došao kod majke, koja se u međuvremenu udala, rodila J. R, razvela i vratila u rodno selo", navode mještani Gornjeg Krnjina i dodaju da ne znaju da li je to bila istina, ili su “samo htjeli da ga izbace iz kuće”.

Danijel S. je sahranjen u Babušnici.

