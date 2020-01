Sjekirom razbio starcu glavu na pijaci jer mu je gledao ženu

Nikola A. (21) pravosnažno je osuđen na osam mjeseci zatvora jer je 26. novembra 2018. godine na Durlanskoj pijaci u Nišu sjekirom udario u glavu Slavoljuba Pavlovića (63).

Motiv nesvakidašnjeg obračuna bila je ljubomora jer je Nikola optužio starca da mu gleda vanbračnu suprugu. Njemu se najprije na teret stavljao pokušaj ubistva ali je tužilaštvo prekvalifikovalo djelo u nasilničko ponašanje jer je ustanovljeno da je starac pukom srećom zadobio samo lakšu povredu.

Kako je navedeno u presudi koja je donijeta na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je Nikola sklopio sa Višim javnim tužilaštvom, on je "značajnije ugrozio spokojstvo građana tako što je nakon verbalne rasprave zbog toga što mu je starac navodno gledao njegovu vanbračnu suprugu, tupim djelom sjekire dužine 28 centimetara koju je donio od kuće, zadao udarac oštećenom u glavu".

Udarac sjekirom za nesrećnog čovjeka mogao je da bude smrtonosan s obzirom na to da mu je zbog ranijeg pucanja aneurizme, otvarana lobanja i urađena kranioplastika, odnosno ugrađeni plastični implant. Spasila ga je vunena kapa koja je ublažila udarac, ali je ipak zadobio duboku posjekotinu koja mu je ušivena u niškom Kliničkom centru.

Slavoljub je nakon napada za Telegraf.rs detaljno opisao kako je umalo izgubio glavu.

- Imam tezgu na pijaci gdje prodajem povrće, a taj tip donosi uglavnom orahe i grožđe koje preprodaje pijačnim prodavcima. Sa nekom ženom je prolazio pored moje tezge, da bi mi se iznenada obratio riječima: "Šta gledaš u moju ženu?". Shvatio sam da traži kavgu, pa sam pokušao da ga smirim. Rekao sam mu da gledam svakog ko prolazi pijacom bez ikakve namjere - ispričao je Slavoljub.

Međutim, kako je dodao, mladić nije odustajao.

"Nisi li ti pedofiličar?"

- Pozvao me je da se bijemo. Nastavio sam mirno, kazao sam mu da nisam došao da se tučem, ali da sam spreman ako baš hoće. Ubrzo se smirio, mislio sam da će na tome ostati. Sjeo sam za tezgu kada mi je prišla ta njegova žena i pitala me što je gledam. Kazala je: "Nisi li ti pedofiličar?". Ustao sam sa stolice zaprepašćen njenim riječima kada sam čuo kako mi jedan prijatelj dovikuje: "Pazi, Cale!". Prije nego što sam uspio da se pomjerim, taj njen me je udario tri puta sjekirom u glavu. Krv me je oblila, počeo sam da bježim ka obližnjoj policijskoj stanici jer sam vjerovao da mu je namjera da me ubije - pričao je tada Slavoljub.