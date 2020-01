Sin Sinana Sakića slomio nanogicu i pobjegao iz kućnog zatvora: Za njim raspisana potraga

Rašid Sakić (42), sin pokojnog pjevača Sinana Sakića, pobegao je juče iz kućnog zatvora, u kom je zbog razbojništva bio od 14. avgusta prošle godine. Kako Kurir piše, on je polomio nanogicu, skinuo je i pobjegao iz kuće u kojoj je boravio.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija potvrđeno da je juče u 5.40 sati sistem registrovao oštećenje nanogice, o čemu je povjerenik odmah obavijestio sud, policija traga za Sakićem.

- U 5.40 sati juče sistem je registrovao oštećenje transmitera, to jest nanogice. Izlaskom na teret utvrđeno je da nije na adresi na kojoj izdržava mjeru i povjerenik je odmah obavijestio nadležni sud o tome - potvrđeno je za Kurir iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

Podsjetimo, Rašid Sakić je višestruki povratnik, a posljednji put je uhapšen u januaru prošle godine zbog sumnje da je u centru Loznice s prijateljem Milanom C. (36) pretukao i opljačkao krojača Vladicu M. (34). Poslije hapšenja određen mu je pritvor, u kom je bio sve do sredine avgusta, kada je prebačen u kućni zatvor s nanogicom. On je tada osuđen na sedam mjeseci kućnog pritvora.