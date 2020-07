Silovao i podvodio kćerku migrantima

Tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv V. J. iz okoline Pančeva, zbog sumnje da je zloupotrebom položaja obljubio svoju maloletnu kćerku, ali i izvršio trgovinu ljudima.

Njemu se optužnicom stavlja na teret da je od marta do aprila ove godine u selu kod Pančeva naveo na obljubu kćerku koja mu je povjerena na staranje.

- On je u dva navrata obljubio kćerku 17, a tokom jedne od obljuba tražio od nje da drži uključenu kameru na mobilnom telefonu i tako napravi snimak seksualnog odnosa. Takođe on se tereti da je od početka 2019. god, pa do aprila ove godine vrbovao kćerku da se prostituiše i tražio od nje da tako zarađuje novac. On je u kuću dovodio migrante i nudio im djevojčicu, a preko jedne društvene mreže sa više profila dijelio je snimak seksualnog odnosa sa kćerkom, saopštilo je Više tužilaštvo u Pančevu.

Optužnica je podnijeta Višem sudu i u postupku je ispitivanja, a V.J. se i dalje nalazi u pritvoru.