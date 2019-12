Silovao dvije žene i djevojčicu, pa pokušao da izbode servirku: "Da sam htio, ubio bih je"

U novosadskom Višem sudu juče je završen dokazni postupak protiv Novosađanina Dušana Murgaškog (60) zvanog Pikaso, inače višestrukog silovatelja, kome se sada sudi zbog sumnje da je 9. februara ove godine nanio teške tjelesne povrede sugrađaninu Miroslavu Sačeku i dan kasnije u Centru za rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine pokušao da ubije servirku Marijanu Čobanski.

Murgaški je prema navodima optužnog akta nakon kraće svađe pretukao Sačeka sa kojim je pio, a zatim je i sestričinu oštećenog udario rukom u leđa nanijevši joj lake tjelesne povrede.

Nasilnik je sutradan završio u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine na detoksikaciji, a kasnije su ga pregledali ljekari Klinike za psihijatriju koji su utvrdili da nema potrebe za hospitalizacijom jer je imao 1,15 promila alkohola u krvi.

Prema navodima optužnice, njegova sposobnost da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima bila je smanjena, ali ne do bitnog stepena.

U optužnici iznetoj pred sudskim većem navodi se da je optuženi pokušao da liši života servirku Marijanu Čobanski tako što je ušao u prostorije Centra za rehabilitaciju, gdje ju je uočio i slijedio, a zatim joj i prišao kada je ušla u prostoriju koja se koristi kao svlačionica i ostava za dostavljanje hrane.

– Ona ga je pitala tom prilikom da li je zalutao i da li mu je potrebna pomoć, na šta se on osmjenuo, uhvatio je za kosu i počeo da joj povlači glavu prema dole, dok je u jednoj ruci držao nož na rasklapanje. Pokušao je da je ubode u vrat, ali je ona uspjela da se zaštiti. Uhvatila ga je za ruku i pokušavala je da se oslobodi, ali je tom prilikom posjekla palac, a potom još jedan prst. Gurali su se i rvali u toj prostoriji, dok joj je on govorio da će je ubiti i zaklati. Oborio ju je na pod i pao preko nje, ali se odmah i pridigao i nogom je pritisnuo u predjelu grudnog koša. Ona je počela da doziva u pomoć, zbog čega joj je odmah prekrio usta i nos. U tom sukobu servirka je zadobila lake tjelesne povrede, a u jednom trenutku uspjela je da se istrgne i otrči do ulaza u zgradu. Dozvala je pomoć i obezbjeđenje, a za to vrijeme se okrivljeni sakrio u liftu za transport hrane, gdje su ga, dok je još uvijek držao nož u ruci, pronašli radnici obezbjeđenja – objašnjava javni tužilac u optužnici.

Okrivljeni Murgaški je u svojoj odbrani iznijetoj pred zamjenicom višeg javnog tužioca izjavio da će iznijeti svoju odbranu u onom obimu koliko se sjeća, a zatim priznao krivicu za nanošenje teških tjelesnih povreda Miroslavu Sačeku, ali je za pokušaj ubistva servirke rekao da “ne može da ga prizna” jer se “uopšte ne sjeća onoga što se dešavalo” kritičnom prilikom.

– Tačno je da sam Sačeka udario tri puta u glavu i oteo mu “papagajke”. Ali ga nisam udario tim klještima. Ne znam odakle mu povrede. A servirku nisam htio da ubijem jer da sam htio ja bih to i uradio, a ne bih stajao i gledao kroz prozor – rekao je Murgaški uz napomenu da ne zna zašto se našao u prostoriji koja služi kao svlačionica i ostava, u kojoj je u tom trenutku bila servirka.

Sudski vještak za oblast psihijatrije dr Gordana Mišić Pavkov izjavila je pred sudom da smatra da okrivljeni ne bi bio sposoban da izvrši krivično djelo pokušaja ubistva da je konzumirao količinu pića i lijekova koje je naveo u odbrani, jer bi u najmanju ruku bio u komi, odnosno besvjesnom stanju, mada to znatno zavisi i od brzine unošenja alkohola ili organskog oštećenja mozga, koje kod okrivljenog nije uočeno.

Ona je rekla da alkoholizam treba razdvojiti od činjenja djela iz optužnice i kazala da smatra da taj porok u tom slučaju nema uzročno-posljedične veze, sem što akutna alkoholisanost može podstaći sklonost ka pražnjenju negativnih impulsa.

Vijeće je odbilo prijedlog da se u spise uvrste nalazi psihijatrijskih ustanova od prije dvadesetak godina, nakon što je sudski vještak kazao da to ne bi uticalo na aktuelni nalaz i mišljenje. Iznošenje završnih riječi zakazano je za 22. januar kada se može očekivati i presuda Murgaškom.

Ko je Dušan Mugaški Pikaso?

Dragan Murgaški zvani Pikaso ili Murga u zatvoru je zbog više silovanja proveo 25 godina, a na slobodu je na kratko izašao krajem protekle godine. On je, naime, prvo silovanje počinio je u jednoj novosadskoj školi. Tada je, prema informacijama koje su prenijeli lokalni mediji, presreo čistačicu u dvorištu i odvukao je u obližnji žbun. Skriven od očiju prolaznika silovao je nesrećnu ženu, zbog čega je istog dana uhapšen. Zatvorsku kaznu za ovo djelo odslužio je 1998, te on u julu te godine izlazi na slobodu.

Nije proveo ni tri mjeseca na slobodi, a već je ponovio djelo. On je, naime, napao maloljetnu djevojčicu uzrasta 14 godina. Djevojčica je krenula u posjetu drugarici u školu koju je pohađala. Na putu ka školi primijetila je da je silovatelj prati, te je otrčala unutra u pokušaju da se sakrije u kabinu toaleta. Međutim, monstrum ju je sustigao, ušao za njom u toalet i silovao je. Murgaški je potom uhapšen i osuđen na višegodišnju robiju, sa koje izlazi 2008. godine.

Ni ta 2008. godina nije prošla mirno. Silovatelj je, naime, upao u stan jedne srednjovečne Novosađanke koja je u tom trenutku bila sama, silovao je i pobjegao. On je gotovo istog dana ponovo uhapšen i osuđen na deset godina robije. Iz zatvora je izašao novembra prošle godine, kada je Igor Jurić i obavijestio Novosađanke da obrate pažnju i pričuvaju se, budući da je tempirana bomba koja bi mogla ponoviti djelo na slobodi.

Ni dva mjeseca nije prošlo, a Murgaški je napao radnicu Klinčkog centra Vojvodina.