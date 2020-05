Sestrić vlasnika kafane priznao: "Ja sam gurnuo mladića sa terase"

Ugledao sam gužvu na terasi kafane. Bio je opšti metež. Izletio sam i gurnuo tog mladića!

Ovo je, kako saznaju "Novosti", izjavio Milan Radu (30),koji je na saslušanju pred Višim javnim tužilaštvom u Kruševcu priznao da je on gurnuo Marka Đurića (28) sa terase na stepenište lokala u Grabovcu kod Trstenika, poslije čega je nesrećni mladić podlegao povredama, u nedjelju, pola sata poslije ponoći. Policija je nekoliko sati kasnije uhapsila četiri osobe.

Iako su prvi operativni podaci ukazivali da je Dominik Dimić (51) iz Štulca kod Vrnjačke Banje, vlasnik kafane "Dominik i Mirjana" gurnuo Đurića, a da su Milan Radu, inače, Dominikov sestrić, kao i Andrijano Đorđević (44) i Goran Krstić (49), učestvovali u tuči, osumnjičeni su juče dali drugačije iskaze. Pred policijom su u nedjelju uglavnom ćutali, ali su u ponedjeljak pred tužiocem i Dimić i Đorđević izjavili da je Radu gurnuo Đurića. Na pitanje zašto su promijenili mišljenje i riješili da "progovore", osumnjičeni su to obrazložili optužbama sa kojima se suočavaju.

- Dimić je negirao izvršenje krivičnog djela i rekao da je to učinio njegov sestrić Milan, koji mu je i sam priznao. On je izjavio da ga je Radu uhvatio za majicu, okrenuo ga i gurnuo preko stepeništa, poslije čega je Đurić udario glavom nezgodno, potiljačno - kaže, za "Novosti", Momir Vučković, Dimićev advokat. - Problem je nastao oko muzike, a svi su bili pod uticajem alkohola, osim Dominika. Štaviše, on je u trenutku Đurićevog pada na stepenište, bio u toaletu, gde je pomagao klavijaturisti kome se slošilo.