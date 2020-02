Broj žrtava koje je modni kreator Srđan Šveljo mamio, fotografisao obnažene, nudio im da ih oralno zadovolji, ali i kako se sumnja drogirao, svakim danom sve više raste. Zasad je otkriveno čak sedam mladića, a sumnja se da je broj mnogo veći.

Prema informacijama koje posjeduje Blic, Švelji se na teret stavljaju čak tri krivična djela: nedozvoljene polne radnje nad maloljetnicima, iskorišćavanje maloljetnika za pornografski materijal, ali i neovlašćeno stavljanje u promet psihoaktivnih supstanci.

Kako se sumnja, on je djecu iz svratišta mamio da se fotografišu kod njega u stanu.

– Policiji su se javila četiri mladića koja je Šveljo dok su bila maloljetna iskoristio za pornografsko fotografisanje. Njihove fotografije on je potom objavljivao na društvenim mrežama i svom sajtu – kaže sagovornik lista.

Prema riječima ovog sagovornika, sumnja se da je Šveljo prema svojim žrtvama bio još jeziviji, te ih je i dodirivao po tijelu, ali i nudio da ih oralno zadovolji.

– Do sada su svoju priču o onome šta im je Šveljo radio ispričala trojica maloljetnika. Pominju se imena i prezimena većeg broja oštećenih do kojih se za sada nije moglo doći – objašnjava sagovornik.

On dodaje da je Šveljo na sve to maloljetnicima davao opojna sredstva.

– U njegovom stanu pronađeno je 30 tableta za koje se utvrdilo da su “bromazepam”. Sumnja se da je on maloljetnicima davao ove tablete kao opojna sredstva – objašnjava sagovornik.

Podsjetimo, Šveljo je uhapšen u noći između utorka i srijede u Novom Sadu. Kako smo pisali, on je bio pod radarom policije nekoliko mjeseci, a priveden je nakon što je u policijsku stanicu u Novom Sadu došao mladić koji je nedavno napunio 18 godina i policiji ispričao šta mu je Šveljo radio kada je došao kod njega kao model. Sve to, kako se sumnja, dešavalo se dok je ovaj mladić bio maloljetan.

Nakon ove prijave, klupko o seksualnom eksploatisanju maloljetnika u pornografske svrhe krenulo je da se odmotava.

– Kod Švelje su dolazili maloljetnici, djeca od 12 do 14, 15 godina. Trebalo je da mu ona budu modeli. Gotovo sve fotografije uslikane s njima bile su eksplicitne sadržine – kazao je izvor Blica.

Švrlji je nakon hapšenja određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Nakon Šveljinog hapšenja, njegov Instagram nalog prepun je fotografija mladića različitih uzrasta na kojima se mogu vidjeti mladići kako gotovo nagi, oskudno odjeveni, poziraju u različitim ambijentima. Među njima ima i onih koji izgledaju veoma mlado, a gotovo svi oni uglavnom su obučeni samo u donji veš.

Poliveni vodom u kadi ili tuš-kabini, dok se briju, šire noge ili simuliraju seksualne poze sa lutkom… Šveljin profil je pun takvih fotografija.

Inače, ovo hapšenje je uslijedilo nakon što je Igor Jurić, osnivač Fondacije “Tijana Jurić”, govorio o “javnim tajnama o pedofilima u našoj zemlji”.

I Kostića prijavili maloljetnici

Slično hapšenje dogodilo se 22. juna 2018. godine, kada je po prijavi maloljetnika L. J. (15) uhapšen modni kreator Darko Kostić. Maloljetnik je tada modnog kreatora optužio da ga je polno uznemiravao i podmetnuo mu ilegalni preparat za potenciju. Pored njega, Kostića je prijavio i Š. B. (20), koji je takođe ispričao kako ga je kreator napastvovao. Darko Kostić je nakon toga optužen za čak četiri krivična djela: nedozvoljeno posjedovanje narkotika, omogućavanje uživanja opojnih droga, polno uznemiravanje, kao i nedozvoljene polne radnje nad maloljetnim licem, a suđenje u ovom slučaju i dalje traje.