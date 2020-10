Sedam dana jeo komade mrtvog oca: Novi detalji stravične smrti Aleksandra M. (70)

Nakon što je u beogradskom naselju Glogonjski rit pronađen mrtav Aleksandar M. (70), a njegov sin D. M. (39) odveden na Infektivnu kliniku, odakle će biti prebačen na psihijatriju, pošto se sumnja da je nekoliko dana jeo komade očevog tijela, dat je nalog da se uradi obdukcija, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Ovaj nesvakidašnji slučaj, pokrenuo je polemike i rasprave u javnosti da li je možda nešto moglo da se uradi i spriječi tragični epilog, s obzirom na to da su se otac i sin "čudnije" ponašali, da nisu vodili brigu o ličnoj higijeni i da se iz njihovog stana širio neprijatan miris. Prema nezvaničnim informacijama "Novosti", oni nisu bili korisnici usluga gradskog Centra za socijalni rad.

- Nisu se sami prijavili da traže bilo kakvu pomoć, niti je to neko drugi za njih učinio - kaže izvor iz istrage. - To je mogao da uradi i neko od komšija. Ali, svakako, čim sin bude pušten iz bolnice, kako procedura nalaže, on će biti stavljen pod njihov nadzor.

S druge strane, protiv njih ne postoji nijedna prijava policiji za porodično nasilje ili bilo koje drugo krivično djelo:

- Jedino je postojala prijava za nehigijenske uslove na adresi na kojoj su živjeli, ali se ta prijava odnosila na osobe sa drugačijim imenima. Nakon provjera se ispostavilo da oni imaju prijavljeno prebivalište u Umci i da su u Glogonjski rit došli prije nekoliko godina - kažu iz Centra.

Komšije pričaju da je otac brinuo o sinu, koji je navodno psihički bolesnik. Oni tvrde da su se obraćali nadležnim službama, da pomognu ovoj dvočlanoj porodici, ali i stanarima jer su ugroženi zbog smrada, ali da odgovor nikada nisu dobili.

- Sin je rijetko izlazio iz stana - pričaju komšije.

- Često smo mogli da ga vidimo kako viri kroz prozor. Njegov otac je odlazio u nabavke i šetnje, a bilo nam je čudno kada ga nismo vidjeli posljednjih nekoliko dana i kada je smrad iz njihovog stana na prvom spratu postao nepodnošljiv. Tada smo pozvali policiju - dodaju oni.