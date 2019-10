Savčić: Jurio sam Zmaja, nisam ga stigao i onda sam mu ubo kravu

Palo je pomirenje između Ilije Grahovca, poznatijeg kao Zmaj od Šipova i njegovog komšije Stanka Savičića. Savčić je Grahovcu oprostio udarac u glavu, za sada nepoznatim predmetom, a Grahovac Savičiću to što mu je nožem ubo kravu.

Da je sve to bilo bespotrebno, čulo se danas i od svjedoka na glavnom pretresu u Osnovnom sudu u Mrkonjić Gradu. Iako su donedavno posvađani Grahovac i Savičić, izgladili odnose, Sud je ipak odlučio da nastavi sa procesom.

"A i da je krivično vremenom pravičnost i pravda dokažu svoje i to će pasti kad tad.. ja ću biti oslobođen. No šta tu i treba, gubljenje vremena da se to vuče i da se ja izlažem troškovima advokata. Ma ja im ovo oprostiti neću", kaže Ilija Grahovac.

"Danas kada je oštećeni definitivno rekao da ne traži krivično gonjenje za laku tjelesnu povredu i ne traži naknadu štete. Od danas tužilaštvo nema legitimitet da vodi ovaj proces. Jer da bi se vodio proces ovakve vrste on mora biti pokriven zahtjevom oštećenog", kaže Duško Tomić, advokat Grahovca.

Borba se i dalje vodi oko toga da li je Grahovac Savičića udario čekićem ili nekim drugim predmetom. Bilo kako bilo, sve mu opraštam, kaže Savičić.

"Išao sam kod kuma da me odveze da uzmem pare što sam drva radi. Sreli smo na putu stoku Ilije Grahovca, i tu sam ja rekao da skloni stoku da možemo da prođemo. Nije htio, udario me kroz prozor od auta, ja sam sjedio na suvozačevoj strani. Kako me je on udario, naljutio sam se, izašao sam iz auta i trčao sam za njim i nisam ga stigao i ubo sam kravu", kaže Stanko Savčić.

Niko na kraju nije kriv, kaže Danijel Stojić koji je prošlog aprila svjedočio nemilim scenama. Smatra da iza svega stoji neko treći.

"Sve to što se dogovdilo i što je bilo bez ikakve veze je bilo. Ilija Grahovac nije kriv ljudi su mu to svem, ljudi kojima je vjerovao su mu podvalili. Pošto je ovakva igra odigrana. I ne znam šta da ti kažem više, oni su ga nagovorili da uradi šta je uradi. - Ko ga je nagovorio? - Pa njegovi ljudi", kaže Danijel Stojić iz Šipova.

Cijeli postupak vraćen je na početak, nakon što je Grahovčeva odbrana zatražila saslušanje nekoliko novih svjedoka. Zbog neodazivanja na Sud Grahovac je u pritvoru proveo nekoliko dana, gdje je štrajkovao glađu. Izgubio je devet kilograma, ali kako kaže, toliko je i želio da smrša. Po odluci Suda, pušten je u septembru, na glavnom pretresu i na osnovu odluke Suda.